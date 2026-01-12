Chi è Mario Burlò, l’imprenditore liberato in Venezuela insieme ad Alberto Trentini

Lunedì in Venezuela sono stati liberati due detenuti italiani, Alberto Trentini e Mario Burlò, imprigionati dal novembre del 2024. Burlò è un imprenditore di Torino, al centro di diversi processi in Italia per reati fiscali e finanziari: si era saputo della sua detenzione in Venezuela proprio durante uno di questi processi, dato che non si riusciva a rintracciarlo.

Le circostanze in cui è finito in Venezuela e poi arrestato non sono chiare, e per molto tempo ci sono stati dubbi anche sulla sua effettiva detenzione, che le autorità italiane non erano riuscite a confermare. La sua famiglia a lungo non aveva potuto contattarlo. Per la maggior parte della sua detenzione non era formalmente imputato di alcun capo di accusa, e solo nel novembre del 2025, durante una visita consolare in carcere, aveva detto di essere stato rinviato a giudizio, per generiche accuse di terrorismo.

Burlò e Trentini erano stati arrestati nello stesso periodo perché il governo venezuelano voleva usare la loro detenzione per spingere il governo italiano a riconoscerlo formalmente, dopo le contestate elezioni legislative di quell’anno, considerate una farsa da quasi tutti gli altri paesi. Entrambi erano a El Rodeo I di Caracas, uno dei carceri in cui sono detenuti i prigionieri politici del regime venezuelano, noto per problemi di violenza e sovraffollamento.

A settembre Burlò e Trentini avevano ricevuto una visita dell’ambasciatore italiano in Venezuela, Giovanni Umberto De Vito: aveva detto che stavano bene, nonostante fossero molto dimagriti (Burlò aveva perso circa 20 chili), e aveva dato a Burlò una lettera della famiglia, ma non era riuscito a consegnargli dei beni di prima necessità.

In Italia Burlò è stato recentemente assolto dall’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, ma è ancora a processo a Torino per presunte irregolarità fiscali nella gestione della squadra di basket torinese Auxilium. I suoi avvocati, Maurizio Basile e Benedetto Marzocchi Buratti, si sono spesi molto per chiedere alle autorità italiane maggiori sforzi per la sua liberazione.