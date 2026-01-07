I film più attesi del 2026

L’anno cinematografico in Italia si è aperto con No Other Choice, il nuovo film del regista di Old Boy Park Chan-wook, che è uscito il primo gennaio. A metà mese uscirà anche il nuovo film di Sorrentino, La Grazia, dopo essere stato proiettato in anteprima dal 25 dicembre al 1° gennaio, solo al mattino e in un numero limitato di cinema in Italia.

Nel corso dell’anno arriveranno poi diversi adattamenti letterari, tra cui quello diretto da Emerald Fennell di Cime tempestose della scrittrice inglese Emily Brontë, con Jacob Elordi e Margot Robbie. Il 2026 sarà anche un anno particolarmente intenso per Anne Hathaway, presente in almeno quattro film con ruoli di primo piano: nel sequel di Il diavolo veste Prada, in Odissea di Christopher Nolan, e in altri due sempre in uscita nel 2026 Mother Mary e Verity.

No Other Choice – 1 gennaio

L’ultimo film di Park Chan-wook è un adattamento letterario tratto dal romanzo The Ax, pubblicato nel 1997. Il protagonista è un impiegato di una cartiera che viene licenziato dopo che l’azienda per cui lavora viene acquistata da un grande gruppo statunitense. Lui e la moglie inizialmente cercano altri lavori e iniziano a ridurre drasticamente le loro spese, finché l’uomo non si convince che non ci sia altra scelta se non tentare di riottenere il suo vecchio posto di lavoro, a qualsiasi costo.

Sirat – 8 gennaio

O que arde, il film che Olivier Laxe aveva girato prima di Sirat, era uscito nelle sale nel 2019, dopo essere stato presentato al Festival di Cannes nella sezione Un Certain Regard. Nel 2025 Sirat è stato invece presentato in concorso ufficiale allo stesso festival, ottenendo recensioni molto positive. Racconta di un padre e di un figlio che si mettono alla ricerca della sorella sparita da diverso tempo dopo che aveva partecipato a un rave nel deserto marocchino.

Divine Comedy – 15 gennaio

Il film, diretto da Ali Asgari, racconta la storia di un regista che non è mai riuscito a proiettare i suoi film nel suo paese d’origine, l’Iran. Dopo l’ennesima censura del ministero della Cultura sul suo ultimo lavoro, motivata da ragioni arbitrarie, decide di partire con la sua produttrice per presentarlo clandestinamente al pubblico.

La Grazia – 15 gennaio

Film di apertura alla Mostra del cinema di Venezia con cui Toni Servillo ha vinto la Coppa Volpi per il ruolo di Mariano De Santis, un presidente della Repubblica alla fine del suo incarico che deve riflettere su due complicate richieste di grazia.

Sorry, Baby – 15 gennaio

È il primo film di Eva Victor, attrice e sceneggiatrice, e ha ricevuto recensioni piuttosto positive da quando ha iniziato a circolare nei festival cinematografici. È stato presentato in anteprima al Sundance Film Festival e successivamente alla Quinzaine des Cinéastes del Festival di Cannes. Il film è diviso in cinque capitoli attraverso i quali viene raccontata la storia di Agnes, una giovane docente universitaria che affronta le conseguenze di un trauma subito in passato.

Marty Supreme – 22 gennaio

Timothée Chalamet interpreta Marty Supreme, un venditore di scarpe che vive nella New York degli anni Cinquanta e ha una grande passione per il ping pong. Il film non è un vero e proprio biopic, anche se la storia è in parte ispirata alla vita di Marty Reisman, medaglia di bronzo ai Mondiali di ping pong del 1949. Nel film in cui interpretava Bob Dylan Chalamet si era esercitato per anni a suonare la chitarra; allo stesso modo, per interpretare il giocatore di ping pong Marty Supreme si è preparato a lungo, allenandosi per quasi 7 anni come ha raccontato all’Hollywood Reporter.

Sentimental Value – 22 gennaio

Agnes e Nora sono due sorelle molto unite, cresciute soprattutto dalla madre. Il padre, un regista un tempo affermato ma ormai in declino, riappare nella loro vita in occasione del funerale della donna e propone a Nora di interpretare il ruolo da protagonista in quello che spera possa essere il film del suo rilancio. Il film, diretto dal regista svedese Joachim Trier noto per La persona peggiore del mondo e Segreti di famiglia, ha vinto il gran premio speciale della giuria a Cannes.

Le cose non dette – 29 gennaio

È il nuovo film di Gabriele Muccino e ha come protagoniste due coppie. La prima è formata da Carlo ed Elisa, interpretati da Stefano Accorsi e Miriam Leone, un professore universitario e una giornalista affermati nel loro lavoro ma ormai distanti l’uno dall’altra. La seconda è composta da Anna e Paolo, interpretati da Carolina Crescentini e Claudio Santamaria, insieme alla figlia Vittoria. I cinque partono per una vacanza in Marocco durante la quale emergono tensioni, incomprensioni e segreti.

Hamnet – Nel nome del figlio – 5 febbraio

Il film è l’adattamento cinematografico diretto da Chloé Zhao, già regista di Nomadland, del romanzo Hamnet (pubblicato in italiano come Nel nome del figlio). Maggie O’Farrell ha collaborato alla sceneggiatura insieme alla regista. Ambientato a Stratford-upon-Avon nel 1596, il film racconta il lutto di William Shakespeare e di sua moglie Agnes dopo la morte del figlio Hamnet, che morì di peste a soli undici anni.

Cime Tempestose – 12 febbraio

Quello di Emerald Fennell non sarà il primo adattamento cinematografico di Cime Tempestose, l’unico romanzo mai scritto da Emily Brontë. Nel libro viene raccontata la relazione complicata tra Catherine e Heathcliff, due giovani che crescono nella stessa casa nello Yorkshire inglese. Il personaggio di Catherine è interpretato da Margot Robbie mentre quello di Heathcliff da Jacob Elordi.

La sposa – 5 marzo 2026

È un film scritto, prodotto e diretto da Maggie Gyllenhaal in cui il dottor Frankenstein chiede alla scienziata Euphronios di creargli una compagna. I due riportano in vita una donna che era stata precedentemente assassinata che diventa “la sposa”, per l’appunto. Il film è ispirato a La moglie di Frankenstein di James Whale che è a sua volta tratto dal celebre Frankenstein o il moderno Prometeo di Mary Shelley.

The History of Sound – 26 marzo 2026

Nell’estate del 1919 Lionel e David, Paul Mescal e Josh O’ Connor, si trovano a viaggiare per il New England per registrare canzoni tradizionali delle zone rurali, e durante il viaggio cominciano una relazione sentimentale.

Super Mario Galaxy – 1 aprile

È il sequel di Super Mario Bros. – Il film, adattamento cinematografico di enorme successo commerciale dell’omonima e storica saga di videogiochi Super Mario Bros. Al centro della storia torna Mario, l’idraulico italo-americano creato da Nintendo, affiancato dal fratello minore Luigi. Nel nuovo film d’animazione, Mario e Luigi si ritrovano ancora una volta nel regno dei Funghi insieme alla Principessa Peach, sovrana del regno. Se nel film prima i tre avevano lottato contro il loro nemico Bowser, sconfiggendolo, ora la minaccia viene dal figlio Bowser Junior.

Michael – 24 aprile 2026

È un film biografico diretto da Antoine Fuqua sulla vita del cantante statunitense Michael Jackson, che nel film è interpretato dal nipote Jaafar Jackson.

Il diavolo veste Prada 2 – 29 aprile

Il film di culto dei primi anni Duemila torna a vent’anni dall’uscita ed è molto atteso, almeno a giudicare dai numeri: secondo una classifica di Forbes, il trailer è stato il più visto del 2025. Si sa ancora poco della trama, ma è stato confermato il ritorno di gran parte del cast originale, tra cui Emily Blunt, Anne Hathaway, Stanley Tucci e Meryl Streep, a cui si aggiungeranno anche Lucy Liu e Kenneth Branagh.

Disclosure Day – 11 giugno

È il nuovo film di Steven Spielberg che dopo diversi anni ritorna a girare un film di fantascienza come all’inizio della sua carriera, quando fece Incontri ravvicinati del terzo tipo e E.T. l’extra-terrestre. La protagonista del film è una meteorologa, interpretata da Emily Blunt, che viene posseduta da una forza extraterrestre, mentre un gruppo di cittadini guidati dal personaggio interpretato da Josh O’Connor vuole far sapere al resto del mondo che esiste una vita aliena.

Toy Story 5 – 17 giugno

Il quinto capitolo della saga di Toy Story è incentrato sul cambiamento del gioco nell’era digitale. Il ruolo dei giocattoli tradizionali, come il cowboy Woody o l’astronauta Buzz Lightyear, viene messo in crisi dall’arrivo di un nuovo rivale nella stanza dei bambini: un tablet, capace di catalizzarne l’attenzione offuscando gli altri giocattoli.

Odissea – 16 luglio

Forse il film più atteso del 2026. Christopher Nolan ha diretto questo adattamento cinematografico del mito greco dell’Odissea coinvolgendo alcuni degli attori più noti e importanti in circolazione, tra cui Matt Damon e Anne Hathaway, che interpreteranno Ulisse e Penelope. Ma ci saranno anche Charlize Theron, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson e Mia Goth.

Spider-Man: Brand New Day – 31 luglio

Non sono ancora noti i dettagli della trama del nuovo film della saga Marvel dedicata a Spider-Man. Il capitolo precedente si era concluso con una scelta radicale del protagonista: per rimediare alle conseguenze della rivelazione pubblica della sua identità, Peter Parker aveva fatto in modo che tutte le persone che conosceva dimenticassero chi fosse.

The Social Reckoning – 9 ottobre

È il sequel del film The Social Network di David Fincher, scritto da Aaron Sorkin che questa volta sarà anche il regista del film. Nel cast c’è anche Mikey Madison, nota per essere stata la protagonista del film premio Oscar Anora.

Narnia: Il nipote del mago – novembre

È un film fantasy diretto da Greta Gerwig, tratto dall’omonimo romanzo pubblicato nel 1955 da C. S. Lewis. Il libro è il sesto a essere stato pubblicato, ma il primo in ordine cronologico, della serie Le cronache di Narnia. Il film sarà il quarto adattamento cinematografico tratto dai romanzi di Narnia, dopo la trilogia che è uscita tra il 2005 e il 2010.

Dune – Parte 3 – dicembre

Sarà l’ultimo capitolo della trilogia diretta da Denis Villeneuve, tratta dall’omonimo romanzo di fantascienza di Frank Herbert. La terza parte di Dune racconterà cosa succede dopo l’ascesa al potere di Paul Atreides, interpretato da Timothée Chalamet, che dopo aver sconfitto gli Harkonnen e le forze imperiali su Arrakis è diventato il nuovo imperatore. Da quella posizione lancia il “jihad”, una guerra santa che si estende in gran parte dell’impero.

Avengers: Doomsday – 26 dicembre

Non sono ancora state diffuse informazioni precise sulla trama del nuovo episodio della saga Marvel degli Avengers, ma ci sarà il solito cast corale molto ampio e molto famoso: come Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Paul Rudd e Tom Hiddleston, insieme a nuove generazioni di supereroi e al ritorno dei personaggi degli X-Men, tra cui Patrick Stewart e Ian McKellen.

Succederà questa notte – data ancora da definire

Il nuovo film di Nanni Moretti sarà ispirato ad alcuni racconti contenuti nel libro Legami dello scrittore israeliano Eshkol Nevo. È la seconda volta che Moretti adatta un’opera di Nevo, dopo Tre piani. I protagonisti sono interpretati da Jasmine Trinca e dall’attore francese Louis Garrel.