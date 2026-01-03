Perché gli Stati Uniti hanno attaccato il Venezuela?

Non è del tutto chiaro perché per mesi gli Stati Uniti abbiano messo in piedi una gigantesca campagna di pressione militare, economica e politica contro il regime venezuelano di Nicolás Maduro, che è culminata nell’attacco di sabato. Il regime del Venezuela è da decenni fortemente antiamericano, ma il paese è povero e in crisi, e non costituisce una minaccia reale per la sicurezza degli Stati Uniti.

Il governo statunitense (oltre che l’Unione Europea) ritiene Maduro un presidente illegittimo, e il suo regime è effettivamente brutale: le Nazioni Unite hanno stimato che negli anni abbia ucciso migliaia di dissidenti e oppositori. Ma non è chiaro perché Trump si sia accanito così tanto proprio contro questo regime illegittimo e brutale, al punto da bombardare il paese e catturare Maduro. Ci sono alcune ipotesi.

• La giustificazione più frequente data dall’amministrazione Trump è che il Venezuela sia responsabile di traffico di droga verso gli Stati Uniti. Maduro stesso è incriminato negli Stati Uniti per «narcoterrorismo», e Trump ha sostenuto che in questo modo abbia «ucciso molti americani». È vero che il regime venezuelano ha forti legami con il narcotraffico e che suoi esponenti sono direttamente coinvolti in attività legate a quel settore. Ma il grosso della droga che circola negli Stati Uniti proviene dal Messico, quella che arriva dal Venezuela è minoritaria.

A inizio dicembre peraltro Trump ha dato la grazia a Juan Orlando Hernández, ex presidente dell’Honduras condannato negli Stati Uniti a 45 anni di carcere proprio con l’accusa di aver trafficato centinaia di tonnellate di cocaina in territorio statunitense. Questo contraddice apertamente la postura di Trump sul traffico di droga dal Venezuela.

• Trump ha parlato più volte anche del petrolio: il Venezuela è il paese con le maggiori riserve di greggio al mondo, e sabato Trump ha detto a Fox News che gli Stati Uniti saranno «fortemente coinvolti» nell’industria petrolifera venezuelana da qui in avanti.

Sicuramente rovesciare il regime di Maduro per sostituirlo con un governo amico in Venezuela aprirebbe alle aziende statunitensi la possibilità di grandi guadagni, ma per gli Stati Uniti il petrolio straniero non è più strategico come qualche decennio fa. Dal 2019 gli Stati Uniti sono esportatori netti di energia: significa che ne esportano più di quanta ne importano. In realtà continuano a importare una certa quantità di petrolio greggio perché alcune raffinerie sono ottimizzate su tipi di greggio che si estraggono all’estero, ma in generale il petrolio non è più importante come un tempo.

A dicembre Trump ha detto anche che il Venezuela aveva «rubato» agli Stati Uniti petrolio e terra. È un riferimento ad avvenimenti risalenti agli anni Settanta, quando il governo venezuelano di allora nazionalizzò l’industria petrolifera cacciando le aziende americane. Al tempo Nicolás Maduro era un ragazzino.

• Un’altra possibilità è che per Trump rovesciare il regime di Maduro – e magari mettere al suo posto un governo democratico ma amico, guidato per esempio dalla capa dell’opposizione María Corina Machado – sia un modo di ribadire la forza degli Stati Uniti nel continente americano. Secondo molti analisti, Trump sta applicando una versione aggiornata della “dottrina Monroe”, dal nome del presidente ottocentesco James Monroe, secondo cui gli Stati Uniti dovevano avere una supremazia incontrastata su tutto il continente. La stessa amministrazione Trump ha detto esplicitamente di rifarsi a questa dottrina. In questo senso, il Venezuela era il paese più grande e importante che si ribellava all’idea di una supremazia statunitense.

• Una ragione collegata è che sotto il regime di Hugo Chávez e poi di Maduro, il Venezuela si è avvicinato a paesi che gli Stati Uniti ritengono avversari, come la Cina, l’Iran e la Russia. È possibile che gli Stati Uniti vedano l’avvicinamento del Venezuela a Cina e Iran come una minaccia. Queste considerazioni non sono molto diverse da quelle fatte dal presidente russo Vladimir Putin nel 2022, quando invase l’Ucraina sostenendo tra le altre cose che la NATO avesse accolto tra i suoi membri dei paesi troppo vicini al territorio russo.

Ora invece l’attacco di Trump in Venezuela «fornisce giustificazione ai regimi autoritari di Cina, Russia e altri, che vogliono spadroneggiare sui loro vicini», come ha scritto il New York Times in un editoriale molto duro in cui ha definito «illegale» l’attacco degli Stati Uniti.