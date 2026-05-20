Sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani morti alle Maldive

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Mercoledì mattina sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani che erano stati trovati lunedì in una grotta alle Maldive. In tutto sono morti cinque italiani: il primo corpo, dell’istruttore subacqueo Gianluca Benedetti, era stato recuperato il 14 maggio; altri due corpi, di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, erano stati recuperati martedì; quelli recuperati mercoledì sono della figlia di Montefalcone, Giorgia Sommacal, e di Muriel Oddenino.

Sabato era morto anche uno dei sommozzatori delle forze armate maldiviane che aveva preso parte alle operazioni di ricerca, Mohamed Mahadi. Si era sentito male durante la fase di decompressione, la lenta risalita da un’immersione che serve a evitare la formazione di bolle di gas nel sangue quando si passa da pressioni elevate a quella atmosferica.

L’operazione di recupero dei corpi è stata condotta da una squadra di tre subacquei finlandesi molto esperti, inviati dal Divers Alert Network Europe (DAN Europe), un’organizzazione internazionale che si occupa di sicurezza subacquea.

I corpi sono stati trovati in una grotta a 60 metri di profondità nell’isola di Alimathà, nell’atollo (cioè un complesso di isole coralline) di Vaavu, a circa un’ora di motoscafo dalla capitale delle Maldive, Malé. È una zona molto popolare per le immersioni subacquee per via della sua ricca fauna marina.

Montefalcone era professoressa associata dell’università di Genova, e esperta di ambienti marini; Oddenino era una biologa marina come Montefalcone e assegnista di ricerca sempre all’università di Genova; Gualtieri invece si era da poco laureato con Montefalcone come professoressa.

– Leggi anche: Come i sommozzatori finlandesi hanno trovato i corpi dei sub italiani alle Maldive