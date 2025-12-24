Sta arrivando

Da qualche anno una delle tradizioni del Post è quella di raccogliere le migliori fotografie in cui ci si prepara all’arrivo del Natale in giro per il mondo, per entrare un po’ nell’atmosfera. C’è sempre chi si traveste da Babbo Natale, chi osserva luci e decorazioni o chi semplicemente addobba un albero di Natale. Ci sono poi immagini di tradizioni longeve e sentite, come la seguitissima lotteria di Natale in Spagna, o foto un po’ più malinconiche, come quella scattata a Bondi Beach, la spiaggia australiana dove lo scorso 14 dicembre due uomini hanno ucciso quindici persone che stavano partecipando a un evento in occasione dell’Hanukkah.

