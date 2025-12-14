C’è stata una sparatoria a Bondi Beach, vicino a Sydney

Intorno alle 19:30 locali (le 9:30 italiane) sono stati sparati dei colpi d’arma da fuoco nei pressi di Bondi Beach, una delle più famose e frequentate spiagge australiane, vicino a Sydney. Le informazioni su quanto sta accadendo sono ancora poche: diverse persone sono state colpite ma per ora non ci sono notizie di morti. Sui social network circolano video di molte persone a terra mentre ricevono un massaggio cardiaco per essere rianimate.

La polizia ha detto di aver fermato due persone sospettate di aver sparato e ha chiesto alla popolazione di lasciare la zona. Al momento della sparatoria sulla spiaggia alcune persone stavano celebrando il primo giorno di Hanukkah, una delle più importanti festività ebraiche, che dura otto giorni, ma per ora non si sa se fossero loro l’obiettivo dell’attacco.

(In aggiornamento)