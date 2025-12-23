La legge di bilancio è stata infine approvata dal Senato

Martedì 23 dicembre, con 110 voti favorevoli, 66 contrari e due astensioni, il Senato ha approvato la legge di bilancio, che ora verrà inviata alla Camera, che avrà pochi giorni (tra Natale e Capodanno) per esaminarla e approvarla in via definitiva senza poterla modificare in alcun modo. La legge appena approvata è quindi, in sostanza, quella definitiva: vale 22 miliardi di euro, e ancor più di quelle precedenti approvate dal governo di Giorgia Meloni è molto cauta e conservativa sulle spese e carente su interventi che sostengano la crescita e gli investimenti.

L’iter di approvazione della legge è stato caotico e tribolato, generando più che in altre occasioni grosse tensioni anche all’interno della maggioranza. Parte delle polemiche hanno riguardato il sostegno alle imprese: la prima versione della legge, approvata dal Consiglio dei ministri il 17 ottobre, era ancora più austera e valeva poco più di 18,5 miliardi, tra gli impegni più contenuti degli ultimi decenni.

Confindustria, la principale organizzazione che rappresenta le imprese, aveva criticato molto il governo per quella prima versione della legge, che stanziava 8 miliardi di euro nell’arco di tre anni (Confindustria aveva chiesto 8 miliardi per il solo 2026), e le critiche si erano intensificate ancora di più dopo la gestione alquanto fallimentare della principale misura pensata per incentivare gli investimenti, e cioè Transizione 5.0, da parte del ministro delle Imprese Adolfo Urso.

All’ultimo momento utile, quindi, e per volontà della stessa Meloni, il 15 dicembre il governo aveva presentato un cosiddetto “maxiemendamento” che di fatto aggiungeva circa 3,5 miliardi in più proprio per le imprese.