In Spagna il partito Socialista del primo ministro Pedro Sánchez ha perso largamente le elezioni in Extremadura

Il Partito Popolare, di centrodestra, ha vinto le elezioni regionali in Extremadura, mentre il partito Socialista, quello del primo ministro Pedro Sánchez, ha avuto un pessimo risultato. Le elezioni nella regione del sudovest del paese erano molto attese perché sono le prime da quando il governo socialista è entrato in crisi. I Socialisti hanno preso meno del 26 per cento dei voti, mentre nel 2023 si erano avvicinati al 40 per cento: hanno perso 10 dei 28 seggi che avevano nel parlamento regionale.

In Extremadura i socialisti sono stati per lungo tempo il partito dominante, ma dal 2023 governa il partito Popolare in coalizione con l’estrema destra di Vox. La presidente della Giunta regionale in carica María Guardiola aveva convocato elezioni anticipate nel tentativo di ottenere la maggioranza assoluta: ha conquistato 29 seggi, quattro in meno del necessario e avrà ancora bisogno del sostegno di Vox, passato da 5 seggi a 11. In campagna elettorale Sánchez aveva detto che il risultato non avrebbe avuto ripercussioni nazionali, ma la larga sconfitta è un segno di debolezza dopo il recente grosso caso di corruzione all’interno del suo partito e le critiche ricevute per la cattiva gestione di alcuni casi di presunte molestie sessuali.

