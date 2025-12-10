Da mesi in Emilia-Romagna ci sono un sacco di furti di trattori

Nei mesi scorsi in diverse province dell’Emilia-Romagna c’è stata una serie di furti che aveva come obiettivo sempre lo stesso oggetto: dei trattori. I furti sono aumentati nel corso dell’estate, finché martedì quattro uomini sono stati arrestati e incarcerati con l’accusa di aver commesso questi furti.

Secondo l’indagine della procura di Modena in totale il gruppo avrebbe rubato 28 trattori, oltre a 17 tra auto e furgoni, per un valore complessivo di due milioni e mezzo di euro (i trattori possono costare anche diverse decine di migliaia di euro). Stando a quanto ricostruito, l’obiettivo dei quattro presunti responsabili dei furti, tutti di origini albanesi tra i 21 e i 58 anni, era portare i mezzi rubati in Albania e rivenderli lì.

I giornali locali, che citano un comunicato della procura, hanno descritto come sarebbe avvenuta la gran parte dei furti: la procura dice che spesso venivano usate auto rubate per trainare i trattori, che poi venivano nascosti in campagna in zone difficili da raggiungere e infine venivano caricati su un autoarticolato che li portava in Albania. Ora i quattro uomini sono accusati di diversi reati tra cui associazione a delinquere, ricettazione e autoriciclaggio di autovetture rubate.

Le indagini erano iniziate lo scorso settembre, dopo che a luglio e ad agosto erano stati rubati diversi trattori in due piccoli comuni in provincia di Modena, San Prospero e Zocca. A San Prospero, che si trova una trentina di chilometri a nordest di Modena, era stato denunciato un furto avvenuto nella notte del 24 luglio nell’azienda agricola Anguria. Il titolare Antonio Morselli ha detto alla Gazzetta di Modena che i suoi quattro trattori insieme valevano 250mila euro: al momento del furto, ha detto Morselli, erano chiusi e in un’area illuminata del piazzale dell’azienda.

Dieci giorni dopo c’era stato il furto a Zocca, a sud di Modena e a circa settanta chilometri da San Prospero: qui il gruppo aveva portato via dall’azienda agricola di Patrizia Pirli altri due trattori, un Lamborghini R6 e un Landini 4-080.

Nessuno di questi sei mezzi è ancora stato recuperato, mentre gli altri 22 rubati sono stati trovati e riportati ai proprietari. In alcuni casi sono stati gli stessi proprietari dei mezzi a recuperarli, com’è successo per esempio a fine novembre in provincia di Forlì, dove i titolari di un’azienda agricola vicina al comune di Civitella hanno seguito le tracce dei mezzi agricoli rubati e li hanno trovati nascosti in un’area impervia non molto distante. I furti sono stati commessi anche nelle province di Bologna, Parma, Reggio Emilia, Forlì-Cesena e in Piemonte.

Gianni Di Nardo, segretario generale di Federacma (la federazione delle associazioni di categoria dei commercianti di varie macchine da lavoro, tra cui quelle agricole), dice che i furti di trattori in Italia sono diffusi da tempo, ma qualcosa è cambiato negli ultimi anni. «Vengono rubati soprattutto trattori e mezzi nuovi, che possono costare anche più di 100mila euro. Ogni anno ne vengono immatricolati circa 15mila e se ne rubano quasi seimila», dice. Questi mezzi, continua Di Nardo, vengono in genere poi spediti verso i paesi dell’Europa dell’est. Per cercare di recuperare i trattori rubati, nei nuovi modelli vengono spesso installati sistemi di navigazione GPS nascosti, ma non sempre è sufficiente.

Nel 2024, secondo i dati di Federacma, in Italia sono state rubate 4.420 macchine e attrezzature agricole (quindi non solo trattori), in calo rispetto al 2023. La regione in cui ci sono stati più furti è stata la Puglia (715), seguita da Sicilia (503), Emilia-Romagna (399) e Lombardia (376).

