Tre articoli del Post da ascoltare, letti da chi li ha scritti

Ogni settimana le giornaliste e i giornalisti del Post leggono alcuni degli articoli che hanno scritto, scelti tra quelli più interessanti o significativi, spiegando in un’introduzione le ragioni per cui sono stati pensati e pubblicati. Le registrazioni escono sull’app del Post e sul sito ogni domenica.

Questa settimana Matilda Ferraris spiega perché trovare studentati a prezzi accessibili è diventato difficile; Valerio Clari racconta di quando Nicola Pietrangeli litigò con tutti in Cile, durante la Coppa Davis del 1976; e Eugenio Cau parla dei grossi segnali di debolezza dell’economia russa, a quasi quattro anni dall’inizio della guerra dopo l’invasione in Ucraina.

Tutti gli articoli letti fanno parte di una raccolta che si chiama Ascolta e sono disponibili gratuitamente per tutte le persone registrate con il Post. Anche la registrazione al Post è gratuita, e per farla basta premere “play” su uno degli articoli da ascoltare e seguire le istruzioni.

In Italia ormai gli studentati a prezzi accessibili sono rarissimi

Sempre più strutture sono gestite da privati perché gli enti locali non hanno le risorse per costruirle o gestirle, e il PNRR non ha migliorato le cose

Nicola Pietrangeli litigò con tutti, per la Coppa Davis in Cile

Con chi voleva boicottare la finale nel paese governato da Pinochet, ma anche con i suoi giocatori: prima, durante e dopo il dicembre del 1976

La Russia comincia a far fatica

Per proseguire la guerra in Ucraina dovrà fare scelte difficili: per esempio aumentare le tasse