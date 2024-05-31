In Italia ormai gli studentati a prezzi accessibili sono rarissimi
Sempre più strutture sono gestite da privati perché gli enti locali non hanno le risorse per costruirle o gestirle, e il PNRR non ha migliorato le cose
Potete leggere l’articolo a questa pagina.
