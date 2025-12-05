Netflix è in trattativa esclusiva per acquistare Warner Bros. Discovery

Netflix ha avviato una trattativa esclusiva per acquistare Warner Bros. Discovery, l’enorme conglomerato mediatico del quale fa parte anche lo studio cinematografico Warner Bros., una delle più grandi istituzioni del cinema americano. Lo hanno fatto sapere fonti a conoscenza dei fatti a diversi giornali internazionali. La trattativa in esclusiva significa che, pur non essendo stato ancora raggiunto un accordo, per un periodo limitato Warner Bros. non potrà negoziare con altri possibili acquirenti. Warner Bros. è in difficoltà da parecchio tempo e ha maturato grossi debiti che non riesce a ripagare. Oltre a Netflix si erano mostrate interessate per acquistare la società anche Comcast e il gruppo Paramount Skydance: quest’ultimo aveva avanzato un’offerta da 58 miliardi di dollari (50 miliardi di euro), che era stata però rifiutata.

