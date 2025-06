Il grande gruppo dei media Warner Bros. Discovery si dividerà in due società, una per lo streaming e una per la televisione

La multinazionale statunitense Warner Bros. Discovery, che possiede fra le altre cose il canale CNN, il network HBO e il canale Nove in Italia, si dividerà in due società, separando la propria sezione dedicata allo streaming da quella dedicata alla televisione.

Warner Bros. Discovery è uno dei principali gruppi attivi nel settore dei media ed era nato nel 2022. La società che erediterà i servizi di streaming terrà la piattaforma HBO Max e gli studi cinematografici Warner Bros.; l’altra invece gestirà CNN, il canale di reality statunitense Discovery, i canali sulle reti europee, gli studi che producono i film della DC Comics e i diritti di alcuni tornei sportivi statunitensi. Non è ancora chiaro come si chiameranno.

Non è la prima volta che un grosso gruppo di media statunitense cerca di separare in due società i servizi di streaming, che appaiono avere buone prospettive di crescita e di generazione di ricavi, da quelli televisivi, che invece sono in declino. Lo aveva fatto nel 2024 Comcast, che possiede NBC e gli Universal Studios. Creando due società distinte viene data agli azionisti la possibilità di investire solo su quella con le migliori prospettive di profitto.

