Tre articoli del Post da ascoltare, letti da chi li ha scritti

Ogni settimana le giornaliste e i giornalisti del Post leggono alcuni degli articoli che hanno scritto, scelti tra quelli più interessanti o significativi, spiegando in un’introduzione le ragioni per cui sono stati pensati e pubblicati. Le registrazioni escono sull’app del Post e sul sito ogni domenica.

Questa settimana Laura Fasani mette insieme le poche cose certe che sappiamo su Alberto Trentini, a un anno dal suo arresto in Venezuela, Antonio Russo risponde a tutti coloro che si sono chiesti se gli anabbaglianti delle auto siano troppo abbaglianti, e Antonella Serrecchia racconta come Ibiza stia provando ad andare oltre la propria immagine festaiola, che porta turismo ma anche qualche problema.

È vivo, è in Venezuela, è detenuto ingiustamente

Sono le poche certezze che abbiamo su Alberto Trentini, che è da un anno in un carcere di Caracas senza accuse: le speranze nei negoziati sono ancora fragili

Gli anabbaglianti delle macchine sono troppo abbaglianti?

È un fastidio riferito da molti conducenti in diversi paesi europei, attribuito alla luminosità dei fari a LED e ad altri fattori

Ibiza vuole andare oltre la sua immagine festaiola

Il turismo legato alle discoteche è una delle principali entrate dell’isola, ma genera anche molti problemi: il governo di destra sta provando a trasformarlo

Tutti gli articoli letti fanno parte di una raccolta che si chiama Ascolta e sono disponibili gratuitamente per tutte le persone registrate sul sito del Post. Anche la registrazione al Post è gratuita, e per farla basta premere “play” su uno degli articoli da ascoltare e seguire le istruzioni.