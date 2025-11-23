È vivo, è in Venezuela, è detenuto ingiustamente
Sono le poche certezze che abbiamo su Alberto Trentini, che è da un anno in un carcere di Caracas senza accuse: le speranze nei negoziati sono ancora fragili
Potete leggere l’articolo a questa pagina.
