L’Italia del tennis è ancora in finale di Coppa Davis, senza Jannik Sinner

La Nazionale italiana di tennis ha battuto il Belgio in semifinale di Coppa Davis, la principale competizione maschile a squadre per nazionali. Domenica giocherà a Bologna la terza finale consecutiva, dopo aver vinto le ultime due edizioni.

In Coppa Davis gli incontri si svolgono al meglio delle tre partite, due singolari e un eventuale spareggio nel doppio: nella prima partita Matteo Berrettini ha battuto Raphael Collignon in due set (6-3, 6-4), nella seconda Flavio Cobolli ha vinto contro Zizou Bergs in tre set (6-3 6-7, 7-6). Quella di Cobolli è stata una partita lunghissima e molto emozionante, decisa dopo un lunghissimo tie-break, finito 17 a 15, in cui entrambi i giocatori hanno avuto molte occasioni per vincere la partita. Cobolli ha 23 anni e non aveva mai giocato le fasi finali della Davis, ma viene dalla sua migliore stagione finora, in cui ha raggiunto per la prima volta i quarti di finale a Wimbledon, il più prestigioso torneo di tennis del mondo.

In questa edizione della Coppa Davis, una competizione molto seguita ma che ha perso parecchio prestigio rispetto al passato, l’Italia non può contare sui suoi due tennisti più forti. Jannik Sinner (il numero 2 del ranking mondiale) e Lorenzo Musetti (il numero 8) hanno entrambi deciso di non partecipare; con molte critiche il primo e quasi nessuna il secondo.

Domenica la Nazionale italiana giocherà in casa la finale, contro la vincente della semifinale fra Spagna e Germania, che è considerata la squadra più forte del torneo: ci giocano Alexander Zverev, il numero 3 al mondo, e una forte coppia di doppisti, quella formata da Kevin Krawietz e Tim Puetz. Della squadra italiana guidata da Filippo Volandri fanno parte anche i due eccellenti doppisti Simone Bolelli e Andrea Vavassori e il 30enne Lorenzo Sonego. La finale sarà visibile in chiaro su Rai 1 e su SuperTennis, il canale televisivo della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP).