La prima volta di Flavio Cobolli ai quarti di finale in uno Slam di tennis

Il tennista italiano Flavio Cobolli, 23 anni, ha battuto per 3 set a 1 (6-4, 6-4, 7-6, 7-6) il croato Marin Cilic negli ottavi di finale di Wimbledon, uno dei quattro tornei del Grande Slam, qualificandosi per i quarti di finale. È un risultato notevole soprattutto se si considera che fino allo scorso anno Cobolli non aveva mai vinto una partita in uno Slam (ci riuscì la prima volta nel gennaio del 2024 agli Australian Open) e nemmeno mai giocato una partita da professionista sull’erba, la superficie di Wimbledon. Cilic ha 13 anni in più di Cobolli ed è un tennista esperto: in passato ha vinto gli US Open e giocato la finale di Wimbledon. Al secondo turno aveva eliminato il numero 4 del mondo Jack Draper.

Cobolli ha confermato i grossi miglioramenti mostrati durante questo torneo, nel quale aveva già battuto tra gli altri il numero 17 del ranking mondiale Jakub Mensík, e in generale dall’inizio del 2025 (quest’anno ha vinto i suoi primi tornei del circuito ATP, il 250 di Bucarest e il 500 di Amburgo). Contro Cilic ha giocato in modo molto solido, rispondendo bene ai potenti servizi dell’avversario, mettendolo in difficoltà con colpi di vario tipo e con servizi di grande efficacia. In alcune occasioni, soprattutto nei punti decisivi, ha fatto degli efficaci serve and volley, cioè è andato a rete subito dopo il servizio, per intercettare al volo la risposta di Cilic.

Il primo set l’ha vinto 6-4, facendo il break (cioè vincendo il game sul servizio dell’avversario) nel quinto game e chiudendo il set con un ace e un serve and volley. All’inizio del secondo set, vinto pure quello 6-4, ha annullato una palla-break a Cilic, poi ha ottenuto il break facendo cinque punti consecutivi nel settimo game, nel quale era stato in svantaggio per 40-0.

Il terzo e il quarto set sono stati spettacolari ed equilibrati. Nel terzo, sul 6-5 per Cilic, Cobolli ha annullato tre set-point all’avversario, vincendo poi il game: nel successivo tie-break però ha perso 7-4, perdendo un set per la prima volta nel torneo. Nel settimo game del quarto set Cilic ha ottenuto il break, il primo della partita per lui, ma nel game successivo Cobolli ha immediatamente pareggiato, facendo il contro-break con un eccezionale rovescio vincente. Anche questo set è finito al tie-break e questa volta Cobolli è riuscito a vincere per 7 punti a 3, chiudendo così la partita.

Cobolli ha cominciato questo torneo con il numero 24 del ranking mondiale e alla fine entrerà almeno nella top 20. Nei quarti di finale (i primi per lui in uno Slam) affronterà il vincente della partita tra Novak Djokovic e Alex De Minaur.