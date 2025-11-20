Che squadra è l’Irlanda del Nord

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 20 novembre, ci sono stati i sorteggi per gli spareggi in vista dei Mondiali di calcio del 2026. L’Italia giocherà in semifinale, in casa, contro l’Irlanda del Nord, che si è guadagnata la possibilità di giocare questi spareggi grazie al suo piazzamento nella Nations League. La vincente della semifinale tra Italia e Irlanda del Nord giocherà (in trasferta) contro la vincente della semifinale tra Galles e Bosnia ed Erzegovina. È quindi il caso di iniziare a guardare un po’ che tipo di squadra è, questa Irlanda del Nord.

Nel ranking mondiale della FIFA (che è calcolato in base ai risultati degli ultimi quattro anni e in cui l’Italia è 12esima) l’Irlanda del Nord è al 69esimo posto. Ai gironi di qualificazione è arrivata terza nel gruppo di Germania e Slovacchia, contro la quale aveva vinto in casa e perso in trasferta. Ma l’Irlanda del Nord si è guadagnata comunque un posto a questi spareggi perché è arrivata prima (in un gruppo con Bulgaria, Bielorussia e Lussemburgo) nel suo gruppo della Lega C, la terza per importanza della Nations League.

L’Irlanda del Nord è una squadra molto fisica e organizzata, che difende meglio di come attacca, con alcuni dei suoi migliori calciatori che giocano in Premier League inglese: il più conosciuto – quello che in certe presentazioni viene evidenziato come “la stella” della squadra – è Conor Bradley, 22enne terzino del Liverpool (in cui non è che sia propriamente un pilastro insostituibile della squadra). L’allenatore è il nordirlandese Michael O’Neill, che aveva già allenato la squadra tra il 2011 e il 2020.

L’Irlanda del Nord non partecipa ai Mondiali dal 1986 e il miglior risultato fu nel 1958, quando arrivò ai quarti di finale, dopo che nel girone era arrivata davanti proprio l’Italia. Nell’ultima partita l’Italia, favorita anche allora, perse 2-1 in trasferta saltando per la prima volta i Mondiali. La sconfitta di quell’Italia – allenata da Alfredo Foni, noto per un gioco molto difensivo e per il suo “catenaccio” – divenne nota come “la disfatta di Belfast”. Più di recente fu proprio un pareggio contro l’Irlanda del Nord a far andare l’Italia agli spareggi (persi) per andare ai Mondiali del 2022.