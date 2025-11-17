Sono morte le gemelle Kessler

Sono morte Alice ed Ellen Kessler, conosciute al pubblico italiano come le gemelle Kessler, a lungo notissime cantanti, attrici e personaggi televisivi. Avevano 89 anni.

Al momento non ci sono informazioni precise sulla circostanza della loro morte, avvenuta apparentemente in contemporanea. I giornali tedeschi scrivono che le due sono morte a Grünwald, una cittadina alla periferia sud di Monaco di Baviera, in Germania, e un portavoce della polizia ha detto al quotidiano tedesco FAZ che è in corso una operazione di polizia proprio a Grünwald. Ma non sappiamo con certezza se riguardi Alice ed Ellen Kessler. «Il nostro desiderio è andarcene insieme, lo stesso giorno. L’idea che a una delle due capiti prima è molto difficile da sopportare», avevano detto in un’intervista data al Corriere della Sera l’anno scorso.

Alice ed Ellen Kessler nacquero a Nerchau, nello stato tedesco della Sassonia, il 20 agosto 1936. Studiarono danza fin da piccole e, dopo un periodo di lavoro in Francia, si trasferirono in Italia agli inizi degli anni Sessanta.

Ottennero fin da subito una grande notorietà grazie al loro coinvolgimento in Giardino d’inverno, trasmissione che andava in onda in prima serata sul Programma Nazionale, il primo canale della Rai. Colpirono il pubblico soprattutto per la loro capacità di ballare in modo perfettamente sincronizzato, spesso su coreografie preparate da Don Lurio, un ballerino statunitense che in quel decennio collaborò intensamente con la Rai.

Diventarono note al pubblico come “gemelle Kessler”, e presto furono notate anche dall’industria discografica, che pubblicò diversi quarantacinque giri a loro nome. Il loro singolo di maggior successo fu “Da-da-un-pa”, musicata dal direttore d’orchestra Bruno Canfora e ricordata come una delle canzoni più famose di quel periodo.

La loro figura è associata ad altri programmi di grande successo di quel decennio, tra cui Studio Uno, Senza Rete, Canzonissima, Le mille e una sera e numerose altre produzioni di varietà della Rai che contribuirono ad aumentarne la popolarità.