Fratelli d’Italia ha organizzato una protesta in macchina contro le piste ciclabili

Oggi, domenica 16 novembre, la delegazione romana di Fratelli d’Italia, il partito di Giorgia Meloni, ha organizzato una protesta contro le politiche sulla mobilità cittadina del sindaco Roberto Gualtieri, del Partito Democratico, e in particolare contro le piste ciclabili che «proliferano, tolgono parcheggi, riducono le carreggiate e creano molto più inquinamento» (un’affermazione, quest’ultima, smentita dalle esperienze di altre città).

I manifestanti sono stati invitati a partecipare alla protesta a bordo delle proprie automobili.

La protesta partirà alle 16:30 da Piazza Nervi, davanti alla sede della Lottomatica, e si concluderà in viale XVII Olimpiade (sono circa 14 chilometri, dal sud al nord di Roma). La manifestazione si chiama “Sfilata in macchina” e ha come slogan «NO ZTL, NO CICLABILI INUTILI, NO CITTÀ 30 SENZA CRITERIO». Gli slogan si riferiscono alle recenti decisioni prese da Gualtieri per rendere più sostenibile la mobilità: gli investimenti per ampliare e moltiplicare le piste ciclabili, l’introduzione di limiti alla circolazione in città per i veicoli più inquinanti e, a partire dal 2026, l’estensione del limite di velocità di 30 chilometri orari a tutta la zona a traffico limitato (ZTL) del centro storico.

I provvedimenti di Gualtieri sono coerenti con le politiche sulla mobilità adottate da varie città europee, che cercano di migliorare la qualità della vita dei cittadini e ridurre al contempo le emissioni inquinanti provocate dai trasporti. Ma sono stati introdotti in una grande città in cui molte persone hanno poca fiducia nel buon funzionamento dei mezzi pubblici, e in cui quindi continuano a utilizzare l’automobile.

Secondo un rapporto pubblicato dall’ISTAT (Istituto nazionale di statistica) nel 2024, Roma è tra le città italiane in cui c’è più insoddisfazione per i mezzi pubblici (insieme a Perugia; Milano, Trieste e Bolzano sono le tre città in cui il grado di soddisfazione è più alto). Inoltre, a Roma, è da anni in corso la costruzione di una nuova linea della metropolitana, la linea C, un’opera ancora incompleta (i lavori sono iniziati nel 2007, diciotto anni fa).

Nell’annunciare la protesta, Fratelli d’Italia ci ha messo dentro un po’ di tutto: non solo i mezzi pubblici che non funzionano (il partito ha parlato di «mobilità al collasso»), ma anche quella che ha definito «la libertà di scegliere» con che mezzo muoversi da parte delle persone, libertà che a dire del partito il centrosinistra vorrebbe limitare.