I bombardamenti russi hanno causato diversi incendi a Kiev

Nella notte fra giovedì e venerdì la capitale ucraina Kiev è stata colpita da un intenso attacco russo con droni e missili, il più forte degli ultimi tempi: vari edifici residenziali sono stati danneggiati e ci sono diversi incendi. Nell’attacco è morta almeno una persona, e finora sono stati segnalati 25 feriti, di cui 9 ricoverati in ospedale.

L’attacco è iniziato attorno alle 00:45 ora locale (le 23:45 italiane) ed è proseguito nell’ora successiva. Ha colpito anche alcune strutture mediche e una scuola nella capitale, ma anche altre regioni ucraine: in quella attorno a Kiev sono state ferite almeno altre sei persone.

Gli attacchi hanno causato alcuni blackout e hanno danneggiato le condutture del sistema di riscaldamento. I problemi ai sistemi energetici sono ormai abituali per i cittadini ucraini, dato che la Russia prende frequentemente di mira le infrastrutture di questo tipo. Gli attacchi contro le centrali elettriche e le linee di distribuzione dell’energia si sono fatti ancora più intensi con l’autunno e l’arrivo del freddo: fra sabato e domenica ce n’era stato uno particolarmente grave che aveva lasciato alcune città ucraine senza corrente, fra cui Kiev per 12 ore.