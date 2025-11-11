Cosa sappiamo dell’esplosione in centro a New Delhi

Lunedì sera nella capitale indiana New Delhi (primo pomeriggio in Italia) una macchina è esplosa in strada vicino al Forte rosso, nel pieno centro della città: 13 persone sono state uccise e oltre 20 ferite. La natura dell’incidente non è chiara, ma la polizia ha detto che sta indagando per accertare se sia stato un attacco terroristico. Nelle ore seguenti però non è stata pubblicata nessuna rivendicazione dell’attacco.

L’auto esplosa, una Hyundai i20 bianca, si stava muovendo lentamente in mezzo al traffico appena prima di un semaforo rosso in un incrocio molto trafficato. L’esplosione è stata molto potente e ha danneggiato diversi veicoli vicini. Gli investigatori stanno cercando prove nell’area attorno all’esplosione, che è avvenuta vicino a una zona di mercati molto frequentata anche dai turisti. Alcune strade attorno al Forte sono state chiuse al traffico.

La polizia ritiene di aver identificato l’uomo che guidava l’auto e il proprietario, che non era a bordo ed è stato arrestato: sarebbero entrambi uomini provenienti dal Kashmir indiano, una regione in cui sono attivi movimenti che chiedono l’indipendenza dall’India, e che in alcuni casi hanno compiuto attacchi terroristici. L’arresto del proprietario è avvenuto alla periferia di Delhi lunedì prima dell’esplosione, in un’operazione di polizia che aveva come obiettivo una cellula terroristica, e secondo quanto detto dalla polizia ai giornali indiani anche il conducente dell’auto esplosa sarebbe stato legato a questo gruppo terroristico. Il presunto proprietario ha detto alla polizia di non essere coinvolto, e che aveva già rivenduto l’auto a un altro uomo, sempre del Kashmir.

Gli attacchi terroristici sono rari a New Delhi, dove c’è sempre molta polizia. Il Forte rosso (chiamato in hindi Lal Qila) è un vasto complesso di palazzi del Diciassettesimo secolo considerato uno dei principali punti di riferimento storici della città, che è estesissima e ha una popolazione stimata di circa 30 milioni di abitanti.