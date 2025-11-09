Sono stati restituiti a Israele dei resti che secondo Hamas appartengono a un soldato ucciso nel 2014

Hamas ha consegnato alla Croce Rossa, che a sua volta li ha trasferiti in Israele, i resti di un corpo che attribuisce a Hadar Goldin, un tenente israeliano ucciso durante la guerra del 2014. Il portavoce del governo israeliano, Shosh Bedrosian, ha detto che si aspetta che i resti siano autentici, ma saranno comunque sottoposti a esami.

Nel 2014 Goldin era diventato molto noto in Israele e, a suo modo, un simbolo: era stato rapito due ore dopo l’inizio di una tregua che sia Hamas sia l’esercito israeliano avevano violato. Per questo, se il corpo restituito domenica fosse il suo, sarebbe considerato un segnale positivo per la tenuta del cessate il fuoco in vigore dal 10 ottobre.

A quel punto, a Gaza resterebbero i corpi di quattro ostaggi israeliani morti. La loro restituzione è tra le condizioni del cessate il fuoco e il governo israeliano sostiene quindi che il gruppo palestinese non abbia rispettato gli accordi. Hamas ha risposto che le devastazioni di due anni di bombardamenti israeliani stanno rendendo molto difficili le ricerche. I resti attribuiti a Goldin sono stati trovati sabato in un tunnel sotto Rafah, nel sud della Striscia.