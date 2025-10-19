Israele e Hamas si accusano a vicenda di violare il cessate il fuoco

Nel tardo pomeriggio di domenica, l’esercito israeliano ha avviato una nuova serie di attacchi aerei nel sud della Striscia di Gaza, dopo quelli effettuati nella tarda mattinata. Israele ne ha sostenuto la necessità per colpire «obiettivi terroristici” di Hamas «in seguito a una evidente violazione dell’accordo sul cessate il fuoco». Hamas sostiene però di non essere in contatto coi propri combattenti nella zona di Rafah, dove secondo l’esercito israeliano ci sarebbero stati i primi scontri armati nella mattina di domenica.

Poco dopo il governo israeliano ha ordinato all’esercito di sospendere tutte le consegne di cibo e beni di prima necessità nella Striscia di Gaza, scrivono i giornali israeliani e varie testate internazionali sulla base di fonti anonime dell’esercito israeliano. Al momento non ci sono conferme ufficiali. La consegna di cibo e beni di prima necessità era uno dei punti fondamentali della prima fase dell’accordo sul cessate il fuoco, dopo mesi di blocchi da parte di Israele.

Le reciproche accuse e gli attacchi sono avvenuti mentre è formalmente in vigore il cessate il fuoco deciso la settimana scorsa, dopo che Israele e Hamas avevano accettato un accordo di pace mediato dagli Stati Uniti. Ma le tensioni e le nuove attività militari stanno mettendo a rischio la possibilità di mantenerlo. L’agenzia di protezione civile di Gaza ha detto che i bombardamenti aerei israeliani hanno ucciso almeno 11 persone.

Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha detto di avere ordinato una «ferma risposta» a Gaza per gli scontri di domenica mattina. L’esercito di Israele ha detto di essere al lavoro per smantellare alcuni tunnel ed «eliminare le minacce» a Rafah, nel sud della Striscia.

Sabato sera il governo israeliano aveva inoltre comunicato che continuerà a tenere chiuso il varco di Rafah, cioè l’unico che potrebbe permettere il passaggio di persone e cose fuori e dentro la Striscia di Gaza, senza passare da Israele e collegandola con l’Egitto. Israele aveva detto che la riapertura sarebbe dipesa dalla restituzione da parte di Hamas dei corpi delle persone prese in ostaggio.