Israele ha condotto alcuni bombardamenti nel sud della Striscia di Gaza

Rafah nell'ottobre 2025
Una vista dall'alto della città di Rafah, nella Striscia di Gaza, il 10 ottobre 2025. (EPA/SATELLITE IMAGE ©2025 VANTOR)

Domenica l’esercito israeliano ha bombardato Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Non è ancora chiaro se ci siano vittime. L’attacco è stato condotto mentre è formalmente in vigore il cessate il fuoco deciso la settimana scorsa, dopo che Israele e Hamas avevano accettato un accordo di pace mediato dagli Stati Uniti.

Fonti dell’esercito israeliano hanno detto a BBC di avere effettuato gli attacchi dopo che dei miliziani di Hamas avevano attaccato alcuni soldati israeliani a Rafah domenica mattina. L’esercito israeliano continua a occupare ampie parti della Striscia, che aveva invaso dopo gli attacchi del 7 ottobre 2023. Diversi residenti e testimoni hanno detto che Hamas avrebbe attaccato membri di una milizia palestinese sostenuta da Israele, e non l’esercito israeliano.

