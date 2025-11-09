C’è una Ferrari che ha vinto il Mondiale

Grazie al terzo e al quarto posto ottenuto alla 8 ore del Bahrein la Ferrari ha vinto il campionato del mondo piloti e costruttori nella categoria endurance. A differenza della Formula 1, le squadre del Campionato del mondo endurance (WEC) competono in gare di resistenza con equipaggi composti da tre piloti che si alternano alla guida della stessa auto. Il titolo mondiale dei piloti è stato vinto da Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi.

La Ferrari non vinceva il campionato mondiale nell’endurance dal 1972. All’epoca la squadra di Maranello vinse dieci gare su undici, quest’anno l’andamento della stagione è stato più incerto. Dopo un inizio promettente c’è stata una flessione intorno alla metà del campionato, ma nelle ultime gare la Ferrari è riuscita a mantenere il distacco dagli avversari, in particolare Porsche e Toyota.

Oltre ai due titoli mondiali, quest’anno la Ferrari ha vinto per la terza volta consecutiva la gara più importante dell’anno, ovvero la 24 ore di Le Mans, la più famosa e importante gara automobilistica endurance al mondo. La vittoria alla 24 ore di Le Mans era l’obiettivo principale della squadra quando nel 2023 iniziò la progettazione di una nuova macchina prototipo, la 499P che ha appena vinto il Mondiale. Da allora la Ferrari ha vinto tutte e tre le edizioni della 24 ore di Le Mans disputate.

– Leggi anche: Una Ferrari ha vinto la 24 ore di Le Mans, di nuovo