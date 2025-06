Una Ferrari ha vinto la 24 ore di Le Mans, di nuovo

Una Ferrari 499P, quella gestita dal team AF Corse, ha vinto la celebre corsa automobilistica delle 24 ore di Le Mans, in Francia, per il terzo anno consecutivo. È la più famosa, importante e antica gara automobilistica di 24 ore al mondo: l’ha vinta il trio di piloti composto da Robert Kubica (ex pilota di Formula 1), Phil Hanson e Yifei Ye. Le altre due Ferrari 499P in gara sono arrivate terza e quarta, dietro la Porsche, seconda.

La 24 ore di Le Mans è una gara endurance, la parola usata per indicare le corse di resistenza delle auto e dei loro equipaggi, composti da tre piloti che nell’arco di 24 ore si alternano alla guida della stessa auto. È la quarta gara del Campionato del mondo endurance (WEC), e la sua fama è paragonabile a quella del Gran Premio di Monaco di Formula 1 e della 500 Miglia di Indianapolis nella serie americana IndyCar.

La 499P è la macchina prototipo progettata dalla Ferrari nel 2023 per partecipare alla 24 ore di Le Mans dopo 50 anni di assenza: ha vinto tutte e tre le edizioni disputate da allora. Non succedeva dagli anni Sessanta, quando la Ferrari ne vinse addirittura sei consecutive: tutte le edizioni tra il 1960 e il 1965, prima dell’edizione poi vinta dalla Ford GT40 e raccontata nel film statunitense Le Mans ’66 – La grande sfida, il cui titolo originale è Ford v Ferrari.

Kubica, che è il primo polacco della storia a vincere la 24 ore di Le Mans, è un ex pilota di Formula 1 molto amato e famoso tra gli appassionati. Guidò nella seconda metà degli anni Duemila per la BMW Sauber: per anni fu uno dei più veloci e promettenti in circolazione, ma fu costretto a lasciare la Formula 1 nel 2011, a causa delle conseguenze di un grave incidente in una gara di rally in Italia in cui rischiò di morire. Tornò in Formula 1 nel 2019, per pochi anni, prima di ritirarsi e passare nei campionati endurance.