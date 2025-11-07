Lanciare un panino contro le forze dell’ordine è un reato?

Un tribunale federale di Washington ha dichiarato non colpevole Sean Dunn, l’uomo che lo scorso 10 agosto era stato arrestato per aver lanciato un panino della catena Subway contro un agente della polizia di frontiera statunitense. Dunn, che ha 37 anni e in quel momento lavorava come impiegato del dipartimento di Giustizia, lo aveva fatto come gesto di protesta contro l’invio nella capitale statunitense della Guardia Nazionale, la principale forza di riservisti dell’esercito statunitense, deciso dal presidente Donald Trump. «Perché siete qui? Non vi voglio nella mia città», aveva urlato agli agenti in quell’occasione, definendoli tra le altre cose «fascisti».

Ad agosto un gran giurì di Washington si era rifiutato di incriminare Dunn per il reato di aggressione grave (“felony assault”). I procuratori avevano quindi deciso di incriminarlo per “misdemeanor assault”, un reato che prevede pene più lievi. Il gran giurì è un organo con poteri speciali che deve decidere se ci sono prove sufficienti a incriminare una persona accusata di reati particolarmente gravi.

Dunn è stato assolto dall’accusa perché il giudice Carl Nichols ha stabilito che il lancio del panino non potesse essere inquadrato come un atto violento, ma solo come un gesto di protesta. Martedì durante il processo Gregory Lairmore, l’agente che era stato colpito, aveva detto che il panino gli era «esploso addosso» e che «odorava di cipolle e senape», aggiungendo che da allora è diventato oggetto di scherno da parte dei suoi colleghi. Nel controinterrogatorio i legali di Dunn hanno smentito la sua ricostruzione, mostrando una foto in cui si vedeva il panino ancora avvolto nella carta.

Dopo il lancio del panino Dunn era stato licenziato, diventando un simbolo delle proteste contro l’utilizzo spregiudicato della Guardia Nazionale da parte di Trump, che finora l’ha inviata in molte città governate dai Democratici, giustificando l’intervento con ragioni largamente pretestuose.

Da allora sui social Dunn è conosciuto come “sandwich guy”, l’uomo del panino. Durante le manifestazioni contro la presenza dei soldati nella capitale, a volte viene esposto in suo onore uno striscione ispirato all’opera di Banksy Flower Thrower, che raffigura un manifestante nell’atto di lanciare un mazzo di fiori (ovviamente, nella versione dedicata a Dunn, al posto dei fiori c’è un panino). Prima del processo era stata organizzata una raccolta fondi su GoFundMe per coprire le sue spese legali.

