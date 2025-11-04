È morto Giorgio Forattini, uno dei più famosi disegnatori e vignettisti italiani. Aveva 94 anni. Nella sua lunghissima carriera aveva disegnato vignette satiriche – spesso a sfondo politico – per molti dei principali quotidiani italiani, fra cui Repubblica, la Stampa e il Giornale, oltre a riviste come l’Espresso e Panorama. Le raccolte delle sue vignette sono state pubblicate in varie raccolte da Mondadori.