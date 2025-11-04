L’aeroporto di Bruxelles è rimasto chiuso per più di un’ora a causa dell’avvistamento di un drone

Martedì sera l’aeroporto di Bruxelles-Zaventem, il principale aeroporto del Belgio, è stato chiuso per circa un’ora e mezza a causa dell’avvistamento di un drone, poco prima delle 20. I suoi voli sono stati temporaneamente deviati sull’aeroporto di Charleroi, a sud di Bruxelles, che invece era rimasto aperto. Dei droni sono stati avvistati anche nei paraggi dell’aeroporto di Liegi, nell’est del paese, vicino al confine con la Germania, che è stato chiuso a sua volta. I suoi voli sono stati diretti verso Maastricht, nei Paesi Bassi, che si trova trenta chilometri a nord.

Negli ultimi due mesi diversi aeroporti europei, fra cui quelli di Monaco di Baviera, Copenaghen, Oslo e Aalborg, erano stati costretti a sospendere i voli a causa di avvistamenti di droni non identificati, che erano poi stati attribuiti alla Russia. Al momento non è noto se Bruxelles rientri in questi casi: le autorità belghe hanno detto che stanno indagando sull’accaduto e un portavoce di Skeyes, la compagnia responsabile del traffico aereo in Belgio, ha detto che la chiusura degli aeroporti era stata decisa «per precauzione». Molto vicino all’aeroporto di Bruxelles-Zaventem c’è anche il quartier generale della NATO.

