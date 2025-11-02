Gli articoli del Post, letti da chi li ha scritti

Ogni settimana le giornaliste e i giornalisti del Post leggono alcuni degli articoli che hanno scritto, scelti tra quelli più interessanti o significativi, spiegando in un’introduzione le ragioni per cui sono stati pensati e pubblicati. Le registrazioni escono sull’app del Post e sul sito ogni domenica.

Questa settimana Daniele Raineri racconta dei pochi israeliani che filmano i raid dei coloni in Cisgiordania per difendere i palestinesi; Alessandra Pellegrini De Luca descrive l’effetto preventivo che stanno avendo le inchieste della procura di Milano sulle aziende della moda, della logistica e della grande distribuzione; e Valeria Sforzini ripercorre i vent’anni dell’eccezionale storia del marchio di abbigliamento delle gemelle Olsen, diventato uno dei più desiderati e copiati.

Tutti gli articoli letti fanno parte di una raccolta che si chiama Ascolta e sono disponibili gratuitamente per tutte le persone registrate con il Post. Anche la registrazione al Post è gratuita, e per farla basta premere “play” su uno degli articoli da ascoltare e seguire le istruzioni.

I pochi israeliani che filmano i raid dei coloni in Cisgiordania

Per difendere i palestinesi: si sentono lontani dal resto della società israeliana, e dicono che la loro «presenza protettiva» non basta più

Le inchieste sullo sfruttamento nelle grandi aziende stanno avendo un effetto preventivo

Ci sono aziende che si sono mosse negoziando con la procura di Milano, ha scoperto il Post, prima ancora che si muovesse lei

L’eccezionale caso del marchio di moda delle gemelle Olsen

Nato vent’anni fa, The Row è oggi uno dei marchi di lusso più misteriosi, desiderati e imitati, e non c’entra niente con l’immagine con cui erano famose le due attrici