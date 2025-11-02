NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

I pochi israeliani che filmano i raid dei coloni in Cisgiordania

di Daniele Raineri
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Per difendere i palestinesi: si sentono lontani dal resto della società israeliana, e dicono che la loro «presenza protettiva» non basta più

Potete leggere l’articolo e vedere le fotografie di Gabriele Micalizzi a questa pagina.

Altri episodi

Le inchieste sullo sfruttamento nelle grandi aziende stanno avendo un effetto preventivo

Le inchieste sullo sfruttamento nelle grandi aziende stanno avendo un effetto preventivo

2 nov 2025 - 11 min
L’eccezionale caso del marchio di moda delle gemelle Olsen

L’eccezionale caso del marchio di moda delle gemelle Olsen

2 nov 2025 - 8 min
Il governo che più ha aumentato le tasse negli ultimi dieci anni

Il governo che più ha aumentato le tasse negli ultimi dieci anni

26 ott 2025 - 10 min
La stramba estate di Victor Wembanyama

La stramba estate di Victor Wembanyama

26 ott 2025 - 7 min
Cosa dicono i leader quando pensano di non essere ascoltati

Cosa dicono i leader quando pensano di non essere ascoltati

26 ott 2025 - 7 min