I pochi israeliani che filmano i raid dei coloni in Cisgiordania
00:00:00
00:00:00
00:00:00
Per difendere i palestinesi: si sentono lontani dal resto della società israeliana, e dicono che la loro «presenza protettiva» non basta più
Potete leggere l’articolo e vedere le fotografie di Gabriele Micalizzi a questa pagina.
Altri episodi
Le inchieste sullo sfruttamento nelle grandi aziende stanno avendo un effetto preventivo
2 nov 2025 - 11 min
L’eccezionale caso del marchio di moda delle gemelle Olsen
2 nov 2025 - 8 min
Il governo che più ha aumentato le tasse negli ultimi dieci anni
26 ott 2025 - 10 min
La stramba estate di Victor Wembanyama
26 ott 2025 - 7 min
Cosa dicono i leader quando pensano di non essere ascoltati
26 ott 2025 - 7 min