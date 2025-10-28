Cosa sono tutti questi palloni aerostatici che arrivano in Lituania

Nei giorni scorsi la Lituania ha avuto grossi problemi per via di decine di palloni aerostatici che sono entrati nel suo spazio aereo dalla Bielorussia. Tra le altre cose hanno causato problemi nel transito degli aerei e due aeroporti, tra cui quello della capitale Vilnius, hanno dovuto chiudere temporaneamente. Il governo lituano ha detto che la presenza dei palloni è un «attacco ibrido» da parte della Bielorussia, alleata stretta della Russia. In risposta a questi presunti attacchi, lunedì ha deciso di chiudere quasi totalmente anche gli ultimi due punti di passaggio sul confine con la Bielorussia che erano ancora aperti.

I palloni che sono entrati nello spazio aereo lituano sono per la maggior parte normali palloni riempiti di elio che di solito vengono usati per l’osservazione del meteo. In questi casi invece sono stati usati per introdurre in Lituania sigarette di contrabbando, che poi vengono vendute nell’Unione Europea. Hanno dimensioni paragonabili a quelle di un’automobile e in genere trasportano una ventina di chili di sigarette ciascuno. Ai palloni è collegato un trasmettitore GPS, che permette ai destinatari di recuperare il carico.

Un impatto con un pallone di questo tipo, e in particolare con il suo carico di venti chili durante un volo, può causare gravi danni alla struttura di un aereo. Inoltre sono praticamente invisibili per i piloti, soprattutto con il buio.

Ci sono due possibili spiegazioni al perché stia succedendo, comunque collegate. In primo luogo, la Lituania ritiene che l’uso coordinato di così tanti palloni faccia parte di una strategia più ampia della Bielorussia e della Russia per destabilizzare il paese, alimentando paura e confusione tra i suoi abitanti. Il governo lituano ha detto che abbatterà i palloni che riuscirà ad avvistare, ma non è semplice farlo quando questi sorvolano centri abitati o altre infrastrutture (come un aeroporto), perché la caduta del carico può essere pericolosa.

In passato è già capitato che i paesi confinanti con Russia e Bielorussia le abbiano accusate di compiere deliberatamente azioni per destabilizzarli, per esempio facilitando il transito di persone migranti dal loro territorio a quello dell’Unione Europea. Ed è vero che il numero di palloni intercettati dalle autorità lituane è aumentato a partire dal 2022, cioè dall’anno in cui è iniziata l’invasione russa dell’Ucraina e in cui le relazioni di praticamente tutti i paesi dell’Unione con Russia e Bielorussia sono terminate: nel 2022 non ce n’era stato nemmeno uno, nel 2023 tre, nel 2024 226. Quest’anno sono già più di 455.

La seconda spiegazione ha a che fare con il traffico di sigarette. Secondo la guardia di frontiera lituana i lanci sono aumentati dopo che il paese, come altri sulla frontiera orientale dell’Unione Europea, ha iniziato a fortificare i propri confini, rendendo molto più difficile attraversarli. Questo avrebbe spinto le persone che organizzavano il contrabbando di sigarette, che ha sempre avuto dimensioni notevoli, a trovare alternative: per esempio oltre ai palloni oggi spesso vengono usati anche i droni. Insomma è possibile che, più che una tattica per creare confusione in Lituania, il ricorso ai palloni sia un tentativo di aggirare le limitazioni di movimento imposte negli ultimi anni.

Il governo lituano ha chiesto di adottare ulteriori sanzioni nei confronti della Bielorussia, come risposta all’amento di intercettazioni di palloni aerostatici. Ha anche detto che sta pensando di ricorrere all’articolo 4 del trattato che ha istituito la NATO, che prevede la possibilità di avviare consultazioni tra i paesi che fanno parte dell’Alleanza (della quale fanno parte gli Stati Uniti, e anche l’Italia) per discutere possibili misure contro la Bielorussia. Il governo bielorusso ha detto che le decisioni del governo lituano sono «provocazioni», e che la Lituania dovrebbe fare di più per combattere il contrabbando di sigarette sul suo territorio.