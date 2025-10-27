Alcuni attivisti pro Palestina hanno impedito lo svolgimento di un incontro a cui partecipava l’ex parlamentare del PD Emanuele Fiano

Lunedì pomeriggio un gruppo di attivisti a sostegno della Palestina ha impedito lo svolgimento di un incontro all’Università Ca’ Foscari di Venezia a cui partecipava l’ex parlamentare del Partito Democratico Emanuele Fiano. L’incontro era un dibattito sulle prospettive di pace in Medio Oriente «nella logica dei “due popoli due stati”», ha detto Fiano, che è presidente di un’associazione che sostiene la cosiddetta “soluzione dei due stati”, una proposta di cui si parla senza risultati da decenni, e che semplificando prevede la creazione e la convivenza di uno stato palestinese e di uno israeliano.

Fiano ha detto che poco dopo l’inizio dell’incontro gli attivisti l’hanno interrotto entrando nell’aula con cartelli e urlando lo slogan «Fuori i sionisti dalle università». Fiano ha detto di aver provato a continuare, senza riuscirci, e che quindi poi l’incontro è stato interrotto: «L’ultima volta che hanno espulso un Fiano da un luogo di studio è stato nel ’38, con mio padre». Fiano è il figlio di Nedo Fiano, uno dei principali testimoni italiani dell’Olocausto che era sopravvissuto al campo di sterminio di Auschwitz.