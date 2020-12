È morto a 95 anni Nedo Fiano, sopravvissuto ad Auschwitz

Sabato è morto a Milano Nedo Fiano, uno dei principali testimoni italiani dell’Olocausto. Aveva 95 anni ed era sopravvissuto al campo di sterminio di Auschwitz.

Nato a Firenze in una famiglia ebraica, fu arrestato e portato prima al campo di transito di Fossoli, e poi ad Auschwitz nel 1944. Fu l’unico superstite della sua famiglia. Cominciò a raccontare della sua esperienza in campo di concentramento negli anni Settanta e partecipò a vari documentari sul tema. Fece anche da consulente per il film La vita è bella di Roberto Benigni. Suo figlio Emanuele Fiano è deputato del Partito Democratico