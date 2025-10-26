Gli articoli del Post da ascoltare questa settimana

Ogni settimana le giornaliste e i giornalisti del Post leggono alcuni degli articoli che hanno scritto, scelti tra quelli più interessanti o significativi, spiegando in un’introduzione le ragioni per cui sono stati pensati e pubblicati. Le registrazioni escono sull’app del Post e sul sito ogni domenica.

Questa settimana Mariasole Lisciandro spiega che il governo di Giorgia Meloni è quello che più ha aumentato le tasse negli ultimi dieci anni; Riccardo Trabattoni racconta la stramba estate del cestista francese Victor Wembanyama, passata in un tempio Shaolin e giocando a scacchi; Valerio Clari racconta cosa dicono i leader quando pensano di non essere ascoltati.

Tutti gli articoli letti fanno parte di una raccolta che si chiama Ascolta e sono disponibili gratuitamente per tutte le persone registrate con il Post. Anche la registrazione al Post è gratuita, e per farla basta premere “play” su uno degli articoli da ascoltare e seguire le istruzioni.

Il governo che più ha aumentato le tasse negli ultimi dieci anni

Lo ha fatto in un modo non molto visibile, ma intanto la pressione fiscale resterà alta anche con questa legge di bilancio

La stramba estate di Victor Wembanyama

Il cestista francese ha fatto il monaco guerriero e lo scacchista, e si è allenato in modo inconsueto: ora sembra più forte

Cosa dicono i leader quando pensano di non essere ascoltati

I “fuorionda” sono frequenti e spesso sconvenienti: qualcuno dice che un collega «è un bugiardo», altri che i problemi della NATO partono dalla cucina