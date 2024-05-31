NewsletterPodcast
La stramba estate di Victor Wembanyama

di Riccardo Trabattoni
Il cestista francese ha fatto il monaco guerriero e lo scacchista, e si è allenato in modo inconsueto: ora sembra più forte

Potete leggere l’articolo a questa pagina.

