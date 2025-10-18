Negli Stati Uniti protestano contro Trump

In decine di città statunitensi sono in corso partecipate proteste contro il presidente Donald Trump e la sua amministrazione. Le manifestazioni, pacifiche, sono iniziate da poco ma stanno già partecipando migliaia di persone: per ora sono concentrate soprattutto nelle grandi città, come New York, Boston e Chicago, ma si stanno diffondendo anche nei centri più piccoli. Sono in programma oltre 2.500 manifestazioni in tutto, e dovrebbero comprendere tutti gli stati.

Come quelle organizzate lo scorso giugno, a cui avevano partecipato milioni di persone, le manifestazioni si stanno svolgendo con lo slogan No Kings, “nessun re”: sono state organizzate da oltre 200 organizzazioni, per protestare contro quello che è considerato un utilizzo sempre più autoritario del potere da parte di Trump. Si stanno svolgendo manifestazioni di sostegno anche in alcune città europee. Il partito Repubblicano, di Trump, ha definito le proteste in corso dei «raduni anti-America».

Le manifestazioni in corso sono molto scenografiche: ci sono caricature di Trump di vario tipo, costumi con vari significati politici, cartelloni che paragonano Trump al leader nazista Adolf Hitler, altri che lo accusano di corruzione e striscioni di protesta concentrati su sue singole politiche (come quella, molto aggressiva, contro l’immigrazione irregolare, fatta di procedure spesso bloccate dai tribunali) o a difesa dei valori della Costituzione.

Tra le organizzazioni che hanno organizzato le proteste in corso c’è l’American Civil Liberties Union, nota organizzazione che si occupa di difesa dei diritti umani e civili, e l’organizzazione progressista Indivisible, tra le altre. Le stime sul numero di persone che avevano partecipato alle proteste di giugno varia, ma vanno dai due ai sei milioni di persone circa. Altre manifestazioni simili si erano svolte sempre quest’anno ad aprile.

Le proteste riguardano sia politiche specifiche dell’amministrazione Trump – oltre a quelle sull’immigrazione anche sulla salute o sui diritti riproduttivi – che, più in generale, i vari modi in cui Trump utilizza i poteri presidenziali in modo sempre più ampio, in alcuni casi sfidandone i limiti.

Negli ultimi mesi ha fatto pressioni affinché venissero indagati quelli che considera suoi nemici, con azioni che hanno portato a quella che è considerata una progressiva erosione dell’indipendenza del dipartimento della Giustizia. Ha inoltre autorizzato l’invio della Guardia Nazionale (il principale corpo di riservisti dell’esercito) in città governate dal Partito Democratico in cui erano in corso contestazioni contro di lui, in alcuni casi violente. Lo ha fatto non per rispondere a emergenze eccezionali, come vorrebbe la legge, ma con motivazioni che sono state spesso giudicate gonfiate, se non false.

– Leggi anche: Trump sta forzando le cose