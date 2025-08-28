Trump ha licenziato la capa dell’organo di controllo della salute pubblica

Susan Monarez, direttrice dei CDC, i centri che negli Stati Uniti si occupano del controllo e della prevenzione delle malattie e che fanno capo al dipartimento della Salute, guidato da Robert F. Kennedy Jr., è stata rimossa dal suo incarico. Il suo licenziamento, deciso dall’amministrazione del presidente Donald Trump, è stato rapidamente seguito dalle dimissioni di diversi importanti funzionari dell’agenzia, che hanno lasciato i CDC senza una guida: per ora non è stato infatti nominato alcun direttore ad interim.

Il Senato degli Stati Uniti aveva confermato Susan Monarez lo scorso luglio. La sua nomina era una seconda scelta. Monarez era infatti diventata la candidata del presidente Donald Trump dopo il ritiro della nomina di Dave Weldon, medico della Florida che in passato aveva messo in dubbio la sicurezza del vaccino contro il morbillo. Il mandato di Monarez è stato il più breve nella storia dell’agenzia.

Il licenziamento di Monarez, scrive la CNN citando due fonti anonime a conoscenza della situazione, sarebbe stato deciso dopo giorni di forti pressioni interne esercitate dal vice capo dello staff di Robert Kennedy Jr. e di una sua stretta collaboratrice, Stefanie Spear. Sarebbe avvenuto dopo che il segretario alla Salute aveva convocato Monarez a Washington chiedendole di licenziare tre alti dirigenti dell’agenzia. Monarez si sarebbe rifiutata, e così sarebbe stato dunque deciso il suo licenziamento.

Monarez, scrive sempre la CNN, si sarebbe inoltre scontrata più volte con Robert Kennedy Jr. sulle politiche vaccinali: l’ultimo episodio riguarderebbe un imminente annuncio che avrebbe potuto collegare le vaccinazioni all’autismo.

Mercoledì sera i legali della donna hanno di fatto confermato questa versione, dicendo che il governo avrebbe deciso il licenziamento perché Monarez si sarebbe rifiutata di «approvare linee guida antiscientifiche e irresponsabili» e di licenziare alcuni funzionari esperti scegliendo di proteggere la salute pubblica «piuttosto che mettersi a servizio di un preciso programma politico».

Il segretario alla Salute statunitense Robert Kennedy Jr. è noto e criticato per le sue tesi antiscientifiche e antivacciniste. Da quando è entrato in carica, ha preso diverse decisioni che secondo gli esperti indeboliranno le capacità di prevenzione degli Stati Uniti e che stanno minando la fiducia verso le istituzioni sanitarie. A giugno, per esempio, aveva licenziato in blocco tutti i 17 membri del Comitato consultivo per le pratiche di immunizzazione (ACIP), un organo scientifico che gestisce molti aspetti delle campagne vaccinali. In agosto aveva poi cancellato mezzo miliardo di dollari (430 milioni di euro) di fondi federali per lo sviluppo di vaccini a mRNA. I vaccini a mRNA – abbreviazione di RNA (acido ribonucleico) messaggero – sono sicuri ed efficaci, e sono stati fondamentali per rallentare la diffusione della pandemia da Covid-19 e salvare milioni di persone.

Una delle dirigenti che si sono dimesse dopo il licenziamento di Monarez, Debra Houry, nella mail in cui comunica la propria decisione ha scritto che «per il bene della nazione e del mondo» il lavoro scientifico dei CDC non dovrebbe mai essere «soggetto a interpretazioni politiche»: «I vaccini salvano vite umane: questo è un fatto scientifico indiscutibile e consolidato» e sebbene sia importante mettere in discussione la ricerca «questo deve essere fatto da esperti con le giuste competenze e la giusta esperienza, senza pregiudizi e considerando l’intero peso delle prove scientifiche». Houry ha poi scritto che la disinformazione è già costata molte vite umane, citando il numero record di casi di morbillo raggiunto negli Stati Uniti quest’anno.