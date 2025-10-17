In Cina c’è stata una grossa epurazione di generali

Il Partito Comunista Cinese ha rimosso nove generali dicendo che sono sospettati di corruzione, la stessa accusa che è stata usata in passato quando il regime ha destituito funzionari per ragioni politiche. È una delle più grosse epurazioni avvenute sotto la leadership di Xi Jinping, iniziata nel 2012, perché ha coinvolto alcuni dei comandanti più alti in grado del paese.

Il più importante e influente dei nove è il vicepresidente della Commissione militare centrale, He Weidong, di cui non si avevano notizie da marzo. La Commissione, presieduta direttamente da Xi, è l’organo direttivo dell’Esercito popolare di liberazione e per questo He era il terzo in comando dell’esercito (dopo un altro generale).

He faceva inoltre parte del Politburo, l’organo dirigente del Partito Comunista, e in passato era stato un protetto di Xi. Reuters ha scritto che è la prima volta che viene rimosso un generale della Commissione dai tempi della Rivoluzione culturale del 1966-1976, che fu un periodo di forti persecuzioni ed epurazioni interne.

Il ministero della Difesa cinese ha comunicato il provvedimento contro i generali, espulsi dal partito oltreché dall’esercito, pochi giorni prima della riunione del comitato centrale del Partito Comunista, che darà l’occasione a Xi di nominare subito i sostituti. Otto generali su nove facevano parte anche del comitato centrale. La riunione del comitato inizierà lunedì.

Alcuni degli ufficiali destituiti erano già stati sospesi o sottoposti a provvedimenti disciplinari negli scorsi mesi. Tra loro ci sono l’ammiraglio Miao Hua, che dirigeva il dipartimento politico della Commissione e quindi era quarto in comando, e il generale Lin Xiangyang, che era a capo di un comando dell’esercito rilevante perché responsabile delle manovre militari contro Taiwan (paese di cui la Cina rivendica la sovranità).

La rimozione dei nove generali è eccezionale per scala, ma le epurazioni nei ranghi dell’esercito sono frequenti in Cina e in questi anni si sono intensificate. Negli ultimi due anni Xi ha rimosso due ministri della Difesa e, secondo i dati dell’Asia Society Policy Institute, hanno ricevuto sanzioni di qualche tipo almeno 58 dirigenti di alto rango del partito e oltre 800mila di vari livelli inferiori.

Le autorità cinesi hanno sempre attribuito le rimozioni a un’estesa lotta alla corruzione. Fin da quando ha preso il potere Xi ha utilizzato il pretesto del contrasto alla corruzione per epurare il partito e l’esercito da funzionari e ufficiali che non riteneva sufficientemente fedeli a lui. Durante la sua presidenza ha rimosso quasi un quinto dei generali che aveva nominato lui stesso.

