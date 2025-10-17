Due auto di proprietà del giornalista Sigfrido Ranucci sono state distrutte da un’esplosione

Giovedì sera un’esplosione ha distrutto due auto di proprietà del giornalista Sigfrido Ranucci, conduttore della nota trasmissione di Rai 3 Report. Le cause non sono chiare: Ranucci ha detto che le esplosioni sono state causate da un ordigno, ma per ora non ci sono conferme delle forze dell’ordine. Le auto erano parcheggiate una di fronte all’altra davanti all’abitazione di Ranucci a Campo Ascolano, una frazione del comune di Pomezia, vicino a Roma. L’esplosione ha danneggiato anche il cancello d’ingresso della casa.