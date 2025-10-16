John Bolton, ex alleato di Trump e ora un suo noto critico, è stato incriminato per cattiva gestione di informazioni riservate

John Bolton, ex consigliere per la sicurezza nazionale durante il primo mandato di Donald Trump, è stato incriminato in Maryland per 18 reati legati al possesso e alla divulgazione di informazioni riservate. Bolton è un rispettato politico Repubblicano, che sebbene abbia lavorato a stretto contatto con Trump, nel tempo se ne è distanziato molto, diventando uno dei suoi più duri oppositori.

È accusato di aver utilizzato, tra il 2018 e il 2019, un account di posta elettronica personale per inviare email con appunti su questioni riservate legate al suo lavoro, e quindi al governo statunitense. Ad agosto l’FBI aveva perquisito la sua casa e il suo ufficio nell’ambito delle indagini per questo processo, portando via documenti cartacei e digitali. La pena massima prevista per ciascuno dei reati di cui è accusato è di 10 anni.