Le locandine memorabili di Drew Struzan

Lunedì è morto a 78 anni Drew Struzan, autore delle illustrazioni su alcune delle locandine più memorabili della storia del cinema, da Blade Runner a Ritorno al futuro, da E.T. L’extra-terrestre a Indiana Jones e l’ultima crociata. Da anni era malato di Alzheimer. La sua morte è stata comunicata dalla famiglia con un post sul suo profilo Instagram. Dopo la notizia Steven Spielberg, uno dei registi con cui Struzan collaborò di più, ha ricordato il suo stile di disegno inimitabile e ha detto che le sue locandine riescono a esprimere la meraviglia dei film che illustrano, rievocando in chi le guarda l’emozione della prima visione.

Nato il 18 marzo del 1947 nell’Oregon, Struzan si trasferì in California per studiare arte. Durante il college si manteneva vendendo le sue illustrazioni e disegnando su commissione. Negli anni Settanta cominciò a collaborare con Pacific Eye & Ear, uno studio molto richiesto per le copertine dei dischi. Ne fece alcune per band come Beach Boys, Bee Gees e Black Sabbath, ma soprattutto disegnò quella di Welcome to My Nightmare di Alice Cooper, considerata una delle più memorabili della storia del rock.

Nel 1975 iniziò a dedicarsi anche alle illustrazioni per promuovere i film, usando una tecnica mista di colori acrilici, aerografo e matite colorate che gli permetteva di ottenere ritratti molto realistici e dal grande impatto visivo. Le prime furono quelle di film low budget, come I carnivori venuti dalla savana (Squirm), L’impero delle termiti giganti o Il cibo degli dei. La svolta ci fu nel 1978, quando fu contattato dalla 20th Century Fox per disegnare una nuova locandina per la seconda uscita di Guerre stellari. Da allora divenne un collaboratore assiduo di registi come George Lucas e Spielberg, che lo chiamarono per illustrare le loro saghe, facendogli ottenere una certa notorietà.

Oltre a quelle già citate, sono sue le illustrazioni sulle locandine di film come Il principe cerca moglie, I Goonies e La corsa più pazza d’America, ma anche quelle di Risky Business – Fuori i vecchi… i figli ballano, Harry Potter e la pietra filosofale e Le ali della libertà. Nel tempo ottenne diversi riconoscimenti e i suoi lavori furono raccolti in alcune mostre. Nel 2010, già in pensione, realizzò le illustrazioni per la serie di romanzi di Stephen King La torre nera, e tre anni dopo gli fu dedicato un documentario intitolato Drew: The Man Behind the Poster. Più di recente aveva illustrato le locandine della trilogia di Dragon Trainer.

– Leggi anche: La persona dietro alcune delle locandine più famose del cinema