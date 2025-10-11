Qualcuno sapeva prima chi avrebbe vinto il Nobel per la Pace?

La leader dell’opposizione in Venezuela María Corina Machado non era tra le favorite per il Premio Nobel per la Pace. Ma sulla nota piattaforma di scommesse Polymarket, già ore prima dell’annuncio le sue probabilità di vittoria hanno cominciato a salire sospettosamente, al punto che si è cominciato a pensare che qualcuno sapesse. Kristian Berg Harpviken, il direttore dell’Istituto del Nobel norvegese, ha detto a Bloomberg: «Sembra che siamo stati vittima di un criminale che vuole lucrare sulle nostre informazioni».

Per settimane le previsione per Machado su Polymarket erano rimaste bassissime, sotto l’1 per cento. I favoriti erano invece le Emergency Response Rooms per gli aiuti umanitari in Sudan (circa 25 per cento), Yulia Navalnaya, la vedova del dissidente russo Alexei Navalny (10 per cento circa), e altri. Ma verso la mezzanotte di venerdì Machado ha iniziato a salire rapidamente.

Quando su siti come Polymarket (che hanno un funzionamento leggermente differente dai tradizionali siti di scommesse) le quotazioni su un certo esito si alzano molto, vuol dire che molte persone stanno scommettendo su quella cosa. Alle 2 del mattino di venerdì le probabilità di Machado erano quasi al 73 per cento, e sono rimaste più o meno allo stesso livello fino alle 11 del mattino, quando infine è stata resa pubblica la sua vittoria.

Questo andamento estremamente inusuale è stato notato inizialmente dai giornali norvegesi Finansavisen e Aftenposten, secondo i quali alcune persone avrebbero vinto decine di migliaia di euro puntando su Machado. Un’ipotesi plausibile – ma non verificata per ora – è che qualcuno abbia saputo prima dell’annuncio chi avrebbe vinto, e ci abbia scommesso sopra.

Il comitato per il Nobel ha una procedura notoriamente molto segreta per stabilire i propri vincitori, ma ha comunque iniziato a indagare: «Stiamo prendendo la questione molto seriamente», ha detto sempre a Bloomberg il direttore Harpviken.