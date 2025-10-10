Macron ha nominato di nuovo Sébastien Lecornu primo ministro

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha ridato l’incarico di primo ministro a Sébastien Lecornu, che si era dimesso lunedì perché privo di sufficiente consenso sia in parlamento sia all’interno della coalizione di centro e destra del presidente. Macron gli aveva chiesto di restare in carica fino a mercoledì e poi aveva detto che avrebbe preso una decisione nelle 72 ore successive, cioè entro venerdì sera.

Il presidente aveva tre opzioni: nominare un nuovo primo ministro, indire elezioni anticipate in un momento in cui l’estrema destra del Rassemblement National è nettamente prima nei sondaggi; oppure dimettersi, cosa che ha sempre escluso di fare. Ha scelto la prima ma la conferma di Lecornu è sorprendente visto che il suo governo era imploso in meno di un giorno dalla presentazione e che, secondo i giornali francesi, gli aveva detto di non avere intenzione di riprovarci.

In un post sui social Lecornu ha spiegato di aver accettato per senso di dovere e per porre fine all’instabilità politica che sta danneggiando l’immagine della Francia. Ha detto che l’obiettivo prioritario resta l’approvazione della contestata legge di bilancio entro fine anno, cioè il passaggio su cui erano caduti entrambi i suoi predecessori: François Bayrou e Michel Barnier. Lo schieramento del presidente, infatti, non ha la maggioranza in parlamento e dipende da accordi temporanei con altri partiti.

…In aggiornamento