La Champions League dove Real Madrid e Paris Saint-Germain non sono le favorite

Oggi riprende la Champions League femminile, che dal 2001 è la principale competizione europea di calcio per squadre femminili di club. Da quest’anno, però, cambierà formato: ci giocheranno 18 squadre anziché 16 e ci sarà una prima fase a girone unico, come dall’anno scorso avviene per la Champions League maschile. Ma a differenza di quest’ultima tra le favorite non ci sono Paris Saint-Germain, Liverpool o Real Madrid. Le squadre con più possibilità di vincere la Champions League femminile sono l’Arsenal, il Barcellona (molto forti anche nell’altra Champions League) e il Lione.

La grande favorita, ancor più che a livello maschile, è il Barcellona. È da anni la miglior squadra del mondo, capace di vincere o stravincere quasi tutte le partite. Tra tante altre ottime giocatrici – alcune delle quali tra le migliori al mondo nel loro ruolo – ci gioca la spagnola Aitana Bonmatí, triplice vincitrice del Pallone d’oro, il più importante riconoscimento individuale nel calcio.

Nelle ultime cinque edizioni il Barcellona è sempre arrivato in finale, vincendo tre volte (2021, 2023 e 2024) e perdendo due (nel 2022 contro il Lione, e nel 2025 contro l’Arsenal). Ed è probabile che ci arriverà anche quest’anno, nonostante i problemi economici del club abbiano ridotto notevolmente il numero di calciatrici disponibili. Le più forti, però, sono rimaste e in campionato la squadra è partita alla grande: è prima, dopo aver giocato sei partite in cui ha preso un gol e ne ha fatti 31.

La squadra londinese dell’Arsenal, invece, è considerata una delle favorite soprattutto a fronte della sorprendente vittoria dell’ultima edizione. Quest’anno ha iniziato male il campionato, ma è comunque tra le squadre femminili più ricche del calcio inglese, e può contare su calciatrici molto forti come la spagnola Mariona Caldentey, l’inglese Chloe Kelly – decisiva per la vittoria dell’Inghilterra agli ultimi Europei – e la promettente canadese Olivia Smith. Smith ha 21 anni, fa l’attaccante e in estate, quando fu acquistata per un milione di sterline (circa 1,1 milioni di euro), divenne la calciatrice più costosa di sempre (record poi superato poco dopo).

Ma la prima partita dell’Arsenal, stasera alle 21, sarà tutt’altro che facile: giocherà contro il Lione, l’altra grande favorita per la vittoria del torneo. Il Lione è stata la prima grande squadra femminile di calcio e la più dominante nella storia della competizione, un po’ come il Real Madrid in quella maschile. Ha vinto 8 Champions League e anche quest’anno la presidente Michele Kang ha costruito una squadra molto competitiva.

Tra le altre squadre che potrebbero distinguersi in questa edizione ci sono il Chelsea, che ha vinto le ultime sei edizioni del campionato inglese, e la Juventus, dove giocano ben otto calciatrici della Nazionale italiana che questa estate è arrivata in semifinale agli Europei. L’altra squadra italiana in gara, la Roma, ha invece meno possibilità di avanzare nel torneo, soprattutto perché dovrà giocare partite più difficili di quelle della Juventus.

La fase a campionato della Champions League femminile durerà fino al 17 dicembre. Ogni squadra giocherà sei partite (tre in casa e tre in trasferta) contro sei squadre diverse, e i risultati concorreranno a comporre una classifica unica: le prime quattro squadre si qualificheranno direttamente ai quarti di finale, mentre quelle dalla quinta alla dodicesima giocheranno degli spareggi per accedervi. La finale si giocherà il 22, il 23 o il 24 di maggio del 2026 all’Ullevaal Stadion di Oslo, in Norvegia.

Da quest’anno tutte le partite del torneo potranno essere viste sulla piattaforma di streaming Disney+. La Juventus giocherà la sua prima partita martedì alle 18:45 contro il Benfica, mentre la Roma giocherà mercoledì, alla stessa ora, contro il Real Madrid.