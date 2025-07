L’Inghilterra ha vinto gli Europei femminili di calcio

L’Inghilterra ha battuto la Spagna ai tiri di rigore nella finale degli Europei femminili di calcio, vincendoli per la seconda volta consecutiva, dopo il successo del 2022.

Anche in finale, l’Inghilterra ha vinto in rimonta, visto che nel primo tempo era andata in svantaggio: era successo pure ai quarti di finale e in semifinale, nei quali aveva battuto Svezia e Italia recuperando nei minuti finali (contro la Svezia pure aveva vinto ai rigori). Nel secondo tempo della finale l’Inghilterra ha pareggiato con Alessia Russo il gol del vantaggio spagnolo di Mariona Caldentey, poi ai supplementari ha resistito agli attacchi della Spagna, vincendo infine ai rigori, dove la portiera Hannah Hampton ne ha parati 3 su 4. Chloe Kelly ha segnato il rigore decisivo.

Nel 2023 le due squadre si erano affrontate nella finale dei Mondiali, e in quel caso aveva vinto la Spagna, che veniva considerata favorita per vincere anche questa finale. L’Inghilterra però ha dimostrato un’altra volta di essere una squadra tenace e piena di risorse, che non molla mai. Per la sua allenatrice, Sarina Wiegman, è la terza vittoria consecutiva agli Europei, visto che nel 2017 li aveva vinti quando allenava i Paesi Bassi (e nel 2022 appunto con l’Inghilterra).

Com’era prevedibile, la Spagna ha avuto più spesso il possesso del pallone, ma la partita è stata equilibrata e intensa. Nel primo tempo entrambe le squadre hanno avuto alcune occasioni da gol, l’Inghilterra soprattutto con veloci azioni di ripartenza, la Spagna invece alternando lanci lunghi e diretti a rapide sequenze di passaggi. Al 24esimo minuto, dopo una di queste azioni che ha coinvolto Aitana Bonmatí e Alexia Putellas, la terzina Ona Batlle ha messo in area un cross su cui Mariona Caldentey ha segnato il gol dell’1-0 con un gran colpo di testa.

Mariona ha 29 anni e nella scorsa stagione, dopo oltre dieci anni trascorsi al Barcellona con Aitana e Alexia (le calciatrici spagnole vengono spesso chiamate con il loro nome), si è trasferita all’Arsenal, in Inghilterra, con cui a maggio ha vinto la Champions League.

Al 57esimo l’Inghilterra ha pareggiato un po’ a sorpresa, in un momento in cui la Spagna sembrava stesse controllando la partita, grazie a un colpo di testa della centravanti Alessia Russo su cross di Chloe Kelly. Russo gioca anche lei nell’Arsenal, e in questi Europei aveva segnato finora un solo gol, facendo però anche tre assist. Anche Kelly, che aveva segnato il gol decisivo in semifinale contro l’Italia, giocherà nell’Arsenal dalla prossima stagione, mentre fino a giugno era del Manchester City.

Dopo l’1-1, la miglior occasione per vincere l’ha avuta al 74esimo l’attaccante spagnola Claudia Pina, il cui tiro però è stato parato da Hannah Hampton. In generale nel secondo tempo l’Inghilterra ha alzato il suo rendimento, e la Spagna ha fatto più fatica a imporre il suo gioco.

La partita è andata quindi ai supplementari, nei quali la Spagna ha ripreso con maggior convinzione l’iniziativa. Nei minuti di recupero del primo tempo supplementare Salma Paralluelo ha avuto una grossa occasione per fare il 2-1 su un cross basso di Batlle, ma non è riuscita a colpire il pallone. Anche nel secondo tempo supplementare ha attaccato quasi solo la Spagna, ma l’Inghilterra ha resistito, portando la partita ai tiri di rigore.

Ai rigori la Spagna è partita in vantaggio a causa dell’errore di Bethany Mead e al gol di Patri, ma da quel momento la portiera Hannah Hampton ha parato tre rigori alla Spagna, mentre Niamh Charles e Chloe Kelly hanno segnato per l’Inghilterra, che ha vinto quindi 3-1 la serie di rigori. Hampton, portiera del Chelsea, era al suo primo torneo importante da titolare, e ha una storia particolare: da piccola aveva un grave strabismo per il quale è stata operata tre volte, e fino a quando aveva 16 anni faceva l’attaccante.