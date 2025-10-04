Le foto della grande manifestazione per la Palestina a Roma

A Roma è ancora in corso la grande manifestazione a sostegno della Palestina, di gran lunga la più partecipata tra quelle organizzate finora in Italia, dopo la mobilitazione di lunedì 22 settembre e lo sciopero generale di venerdì 3 ottobre contro l’abbordaggio della Global Sumud Flotilla. Secondo gli organizzatori i partecipanti al corteo sono stati un milione. Il tutto si è svolto in maniera pacifica e senza particolari tensioni. Alcuni gruppi di attivisti hanno sfilato per le strade del centro città in motorino.

Il corteo è partito attorno alle 15 da Porta San Paolo, dove c’è la fermata della metro Piramide, a sud del centro, per poi passare davanti al Circo Massimo, al Colosseo e infine raggiungere piazza San Giovanni. In testa al corteo è stata srotolata una lunga bandiera della Palestina, che è stata portata in giro per Roma, accompagnata da centinaia di altre bandiere, striscioni e cartelli.

Il tutto si è svolto in maniera largamente pacifica. Poco prima delle 19 tuttavia ci sono stati brevi scontri tra un gruppo di manifestanti in coda al corteo e la polizia in tenuta antisommossa sul retro della chiesa di Santa Maria Maggiore, all’inizio di via Merulana, in direzione di San Giovanni. Alcuni manifestanti hanno lanciato fumogeni e bottiglie contro la polizia, che ha risposto con lacrimogeni, idranti e alcune manganellate, e infine ha isolato parte del gruppo. Sul posto è arrivata un’ambulanza per soccorrere un ragazzo svenuto a terra.

Anche se è difficile verificare esattamente il numero delle persone presenti alla manifestazione di sabato la partecipazione eccezionale è evidente, e in molte foto e video il colpo d’occhio è notevole.

Le fermate della metro in prossimità del corteo, tra cui Piramide e Colosseo, sono state chiuse temporaneamente, mentre alcune linee di autobus sono state deviate. Per partecipare alla manifestazione moltissime persone erano arrivate con bus e treni da altre città: le forze dell’ordine hanno fatto controlli estesi sulle auto e sui pullman in arrivo a Roma, per esempio ai caselli autostradali.

Alla manifestazione hanno partecipato anche il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti, la parlamentare europea dei Verdi Benedetta Scuderi, il deputato del PD Arturo Scotto e l’europarlamentare Annalisa Corrado, sempre del PD, che erano stati arrestati dai militari israeliani per aver partecipato all’iniziativa della Global Sumud Flotilla assieme ad altre 36 persone italiane, e che venerdì erano rientrati in Italia dopo essere stati liberati.

Sono ormai giorni che in diverse città italiane si manifesta a sostegno della popolazione palestinese e della Flotilla, la principale iniziativa per portare cibo nella Striscia di Gaza, le cui barche sono state bloccate da Israele tra mercoledì sera e giovedì mattina. Nel nostro paese l’attenzione mediatica e pubblica per l’iniziativa è stata e resta molto più alta rispetto ad altri paesi: in parte c’entra il contesto politico e in parte il fatto che queste proteste sono diventate un modo per manifestare dissenso verso la posizione del governo su Gaza e sulla Flotilla stessa.

