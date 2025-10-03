Lo sciopero generale per la Flotilla e per Gaza

Oggi è previsto lo sciopero generale in solidarietà della popolazione palestinese e degli attivisti della Global Sumud Flotilla. Ci saranno anche manifestazioni in varie città italiane dopo quelle molto partecipate di ieri e di martedì sera, nate in seguito all’abbordaggio delle navi da parte dell’esercito israeliano in acque internazionali.

Tecnicamente gli scioperi sono due, separati: uno riguarda i trasporti ed è stato indetto dal sindacato S.I. Cobas lo scorso 18 settembre. È cominciato ieri alle 21 e terminerà oggi alla stessa ora. Riguarda i treni (con fascia di garanzia tra le 6 e le 9, e tra le 18 e le 12), il trasporto pubblico locale (con fasce di garanzia diverse in ciascuna città), gli aerei (fino a mezzanotte, con fasce di garanzia tra le 7 e le 10 e dalle 18 alle 21), i taxi. Sciopererà anche il personale di porti e autostrade.

Il secondo è lo sciopero nazionale indetto da CGIL e USB, e che ieri la commissione di garanzia sugli scioperi (un’autorità amministrativa indipendente che vigila sui modi e sui tempi di convocazione degli scioperi) ha definito illegittimo: secondo la commissione la motivazione dei sindacati non rientra tra i casi che giustificano il mancato preavviso di almeno 10 giorni (cioè la «difesa dell’ordine costituzionale», o la «protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori»). I sindacati hanno difeso la legittimità dello sciopero, anche perché a bordo della Flotilla ci sono lavoratori e lavoratrici italiane, e hanno presentato ricorso al giudice del lavoro. Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini aveva detto inizialmente che intendeva precettarlo (cioè impedirlo), ma infine non l’ha fatto.

Sciopereranno anche i Vigili del Fuoco, i lavoratori e le lavoratrici della sanità e della scuola.

Oltre allo sciopero sono previste manifestazioni in tutta Italia: da Bolzano a Reggio Calabria, da Aosta a Calgiari. A Milano il corteo partirà alle 9 del mattino da Porta Venezia e arriverà fino a piazza Leonardo Da Vinci, in zona universitaria. A Bologna alle 9 e andrà da piazza Malpighi a piazza Maggiore. A Roma partirà alle 8:30 da piazza Vittorio Veneto e arriverò in piazza dei Cinquecento, davanti alla stazione Termini. A Napoli alle 9:30 e attraverserà il centro storico da piazza Mancini fino a piazza del Plebiscito. A Palermo sempre alle 9.30 tra piazza Giulio Cesare e piazza Indipendenza.