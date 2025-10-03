Sono stati liberati i parlamentari italiani arrestati da Israele a bordo della Global Sumud Flotilla

Il ministero degli Esteri ha fatto sapere che sono stati liberati i quattro parlamentari italiani che erano a bordo della barche della Global Sumud Flotilla e che erano stati arrestati dai militari israeliani. Sono il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti, il deputato del Partito Democratico Arturo Scotto, la parlamentare europea dei Verdi Benedetta Scuderi e la parlamentare europea del Partito Democratico Annalisa Corrado. I parlamentari italiani erano stati fermati insieme ad altri 36 italiani, ed erano stati portati nel porto di Ashdod, in Israele. Ora sono stati trasferiti all’aeroporto di Tel Aviv e verranno rimpatriati a breve in Italia. C’era anche un quinto politico sulla Flotilla, il consigliere del PD in Lombardia Paolo Romano, ma su di lui per ora non ci sono notizie.

Gi altri italiani, come tutte le persone fermate da Israele, potranno accettare l’espulsione volontaria, firmando una dichiarazione in cui riconoscono d’essere entrati illegalmente in Israele; oppure rifiutarla e venire giudicati da un tribunale speciale del ministero dell’Interno israeliano, invece che da uno ordinario, e questo allungherebbe i tempi.